Israel devolvió los cuerpos de 30 palestinos a cambio de los restos de dos rehenes

Israel aún busca que Hamás devuelva todos los cuerpos de los rehenes fallecidos tras ser retenidos desde el 7 de octubre de 2023.

  Con la entrega de 30 cuerpos de palestinos, Israel busca seguir avanzando con Hamás para la devolución de los cuerpos de los rehenes retenidos hace más de dos años en el inicio de la guerra en Medio Oriente. Foto: AFP
    Con la entrega de 30 cuerpos de palestinos, Israel busca seguir avanzando con Hamás para la devolución de los cuerpos de los rehenes retenidos hace más de dos años en el inicio de la guerra en Medio Oriente. Foto: AFP
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

Israel devolvió los cuerpos de 30 palestinos, a cambio de los restos de dos rehenes israelíes entregados la víspera por el movimiento islamista palestino Hamás, indicó a AFP el hospital Nasser de Gaza.

El hospital, ubicado en Jan Yunis, informó que recibió “los cuerpos de 30 prisioneros palestinos entregados por la parte israelí, como parte del acuerdo de intercambio”.

Lea también: Hamás entregará los cuerpos de otros dos rehenes a Israel tras la reanudación de cese al fuego en Gaza

En total, a cambio de 15 cuerpos de israelíes, se han devuelto 225 cuerpos de palestinos, conforme a los términos del acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.

Desde esa fecha, Hamás también devolvió los restos de dos rehenes no israelíes: un tailandés y un nepalí.

Hamás y sus milicias aliadas tomaron como rehenes a 251 personas durante su ataque sin precedentes contra el sur de Israel del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en el enclave palestino.

Hasta ahora, los combatientes islamistas han devuelto los cadáveres de 17 de los 28 rehenes fallecidos. El movimiento alega dificultades para encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas de Gaza, devastada tras dos años de guerra.

Equipos egipcios autorizados por Israel a entrar en el territorio palestino participan en las búsquedas con maquinaria pesada.

La tensión no cesa: ministro israelí pide “pena de muerte para los terroristas”

A pesar de los acuerdos establecidos con la intervención de Donald Trump, aún sigue la tensión entre Israel y Hamás por la devolución de los cuerpos de los rehenes de la toma del grupo extremista palestino el pasado 7 de octubre de 2023.

Evidencia de esto son las declaraciones del ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, quien publicó un vídeo en el que aparece de pie junto a una fila de prisioneros palestinos tendidos boca abajo con las manos atadas, en el que pide la “pena de muerte para los terroristas”.

En un vídeo compartido en su canal personal de Telegram, Itamar Ben Gvir se dirige a la cámara mientras señala a una docena de detenidos boca abajo frente a una bandera israelí.

“Estos tipos, los Nukhba, que vinieron a matar niños, mujeres, nuestros bebés. Mírenlos hoy”, dice el ministro de extrema derecha, refiriéndose a la unidad de fuerzas especiales del brazo armado de Hamás.

“Pero aún queda algo por hacer: la pena de muerte para los terroristas”, añade.

En un extenso texto publicado junto al video, el ministro afirmó que, después de que Israel matara a los líderes de Hamás, el movimiento islamista había “torturado a los rehenes” llevados a Gaza tras su sangriento ataque transfronterizo del 7 de octubre de 2023.

Siga leyendo: Luego de bombardeos que dejaron más de 100 muertos, Israel anuncia la reanudación del alto el fuego en Gaza

