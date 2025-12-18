La última llamada de la jueza Vivian Polanía antes de ser hallada muerta en Cúcuta

La última comunicación que tuvo la jueza de control de garantías de Cúcuta Vivian Polanía se produjo la noche del martes 16 de diciembre, hacia las 8:00 p. m., cuando uno de los integrantes de su esquema de protección se contactó con ella por teléfono. Esa conversación, según confirmaron las autoridades, fue el último contacto conocido con vida de la funcionaria judicial.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, tras esa llamada no se volvió a establecer comunicación con la jueza. Durante todo el miércoles, el hombre de protección intentó llamarla en repetidas ocasiones, sin obtener respuesta, lo que encendió las alertas y motivó la activación de los protocolos de verificación.

Ante la falta de contacto, el escolta se comunicó con la madre de Polanía y posteriormente informó a la Policía Nacional. Con su autorización, y en compañía de las autoridades, se ingresó al apartamento donde residía la jueza, ubicado en la capital de Norte de Santander.

Fue allí donde, hacia las 5:30 p. m., se produjo el hallazgo del cuerpo sin vida de la funcionaria en su habitación, junto a su hijo de tan solo dos meses.

Las primeras verificaciones realizadas en el lugar no evidenciaron signos visibles de violencia en el cuerpo de Polanía, según el reporte preliminar de las autoridades. El bebé fue trasladado de inmediato a un centro asistencial para valoración médica y se encuentra fuera de peligro, mientras el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asumió las medidas de protección correspondientes.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial adelantan los actos urgentes de investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte. El coronel Ojeda precisó que será el dictamen de Medicina Legal el que permita determinar la causa exacta del fallecimiento, mientras se analizan los elementos probatorios recolectados en la vivienda.

El caso ha generado consternación en Cúcuta y reavivó el interés público por la trayectoria de la jueza, quien en el pasado había estado en el centro de polémicas y, según versiones conocidas, había denunciado amenazas en su contra. Por ahora, las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis mientras avanza la investigación.