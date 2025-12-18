Colombia, el cuarto país con más migración a naciones de la Ocde, ¿cuáles fueron los destinos más comunes?

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, reveló su más reciente edición del informe Perspectivas de la Migración Internacional, en el cual confirmó que la movilidad de los colombianos hacia países miembro mantiene una tendencia al alza y cada vez se concentra más en unos pocos destinos; en 2023, la salida de cafeteros hacia países Ocde creció 3,6%, hasta 227.000 personas, lo que ubicó a Colombia como el cuarto mayor país de origen de migrantes en este grupo de economías.
Le puede interesar: Migración de colombianos subió las remesas un 17 %, así es el flujo de dólares al país