“Quería regresar a mi país a estar con ellos, no a enterrarlos”: migrante venezolana perdió a su familia tras los terremotos

En su regreso a Venezuela, Joarlys Rodríguez descubrió que sus hijos y mamá había muerto durante el terremoto que afectó a ese país a finales de junio. Foto: Tomada de video. Hasta el momento, el doble terremoto ocurrido en Venezuela el 24 de junio deja un saldo de 2.645 personas fallecidas, 12.666 heridas y 6.462 rescatadas. Estas cifras convierten el evento en el desastre sísmico más devastador de Venezuela en lo que va del nuevo milenio. Siga leyendo: Se desvanece la esperanza de encontrar sobrevivientes de los terremotos en Venezuela: ¿cuánto puede sobrevivir una persona bajo escombros? Las historias de dolor y desespero son muchas, pero la de Joarlys Rodríguez llamó la atención de los medios de comunicación internacional (entre ellos Telemundo) por la magnitud de su pérdida. La mujer, que estaba en Chile en el momento de los sismos, perdió a sus tres hijos y a su madre, que murieron bajo los escombros de una vivienda colapsada. En declaraciones a Telemundo, Rodríguez describió su situación con la palabra “horrible”. “Es un dolor de hija y de madre”, le dijo al reportero de la cadena de televisión. Fue el hermano de Joarlys quien encontró los cuerpos la misma noche del terremoto. La madre de la migrante había reunido a sus tres nietos en el baño de la vivienda cuando comenzaron los fuertes movimientos telúricos. Los cuatro fueron hallados sin vida y abrazados entre los escombros. Rodríguez había emigrado a Chile en busca de mejores oportunidades laborales, dejando a sus hijos al cuidado de su madre. La tragedia convirtió esa separación en una pérdida irreversible. Actualmente permanece en Venezuela y, debido a su estado emocional, no ha podido regresar al país austral. Lea aquí: Más de 3.000 muertos en Europa por histórica ola de calor: temen que la cifra siga creciendo El doble terremoto afectó principalmente a los estados de La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, donde continúan las labores de atención a los damnificados y recuperación de las zonas afectadas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.