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Se desvanece la esperanza de encontrar sobrevivientes de los terremotos en Venezuela: ¿cuánto puede sobrevivir una persona bajo escombros?

La tragedia en el vecino país ya deja alrededor de 2.300 fallecidos. Expertos han especificado sobre las oportunidades para encontrar personas con vida en este tipo de desastres.

  • Las víctimas mortales de los terremotos en Venezuela se acercan a las 2.300 y la esperanza de encontras personas con vida se reduce tras una semana. Foto: Edilzon Gamez/Getty Images
    Las víctimas mortales de los terremotos en Venezuela se acercan a las 2.300 y la esperanza de encontras personas con vida se reduce tras una semana. Foto: Edilzon Gamez/Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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La búsqueda de sobrevivientes se acerca a su fin en Venezuela una semana después de los terremotos que dejaron casi 2.300 muertos y miles de desaparecidos, en medio de la desolación de los familiares y la urgencia de ayuda para los damnificados.

La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, decretó el miércoles siete días de duelo nacional “en homenaje” a las víctimas. El rastreo infructuoso ha dado paso al silencio en zonas de Catia La Mar, un balneario del estado costero de La Guaira, corazón de la tragedia que provocaron los sismos de 7,2 y 7,5 el pasado 24 de junio.

Decenas de edificios en ruinas están ahora marcados con la letra D de “deceased” (muerto), que indica que el lugar ya fue inspeccionado por los socorristas, según la nomenclatura internacional para estos desastres.

“No se pierde el tiempo en un lugar donde no se espera recuperar personas con vida”, dijo a la AFP Javier Rodes, coordinador de un grupo de rescate de España. “La gran mayoría” de edificios afectados de La Guaira, a 40 km de Caracas, ya están marcados, agregó.

El colapso de cientos de edificaciones dejó al menos 2.295 muertos, según el balance oficial actualizado el miércoles, mientras la ONU cifra en unos 50.000 los desaparecidos. “Venezuela tiene el alma rasgada”, escribió la presidenta Rodríguez en Telegram.

Aunque el gobierno elude referirse a los desaparecidos, asegura que el día de los sismos había unas 30.000 personas en La Guaira, de las cuales 6.461 fueron rescatadas y más de 13.000 salieron por sus propios medios o ayudadas por familiares y amigos. Del resto, nada se sabe.

Lea también | Nuevo balance del gobierno: ya son 2.295 muertos y 11.267 heridos por los terremotos en Venezuela

“Les pido que digan la verdad sobre las cifras de muertos (...), no importa cómo estén, pero que los saquen para siquiera tener sus cuerpos”, señaló a la AFP Gladys Barrios, de 76 años.

La agencia acompañó a un equipo de rescatistas estadounidenses la noche del martes en un residencial de dos torres en Catia La Mar. El grupo se retiró al no detectar supervivientes.

Aunque las posibilidades disminuyen, algunos se aferran al milagroso rescate el martes de un niño de tres años hallado con vida por socorristas jordanos bajo los escombros de un edificio.

Las redes sociales siguen inundadas de fotos de niños, ancianos y parejas, junto con sus nombres, descripción y un número de teléfono para recibir datos.

Pero poco a poco la atención gira hacia los miles que quedaron en la calle y para quienes no hay suficiente alimento, según advirtió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Muchas de esas personas permanecen en estacionamientos, canchas deportivas o precarios campamentos a la intemperie. “Aquí no estaba entrando nada (de ayuda). Desde anoche comenzaron a traernos agua (...). El sol nos está quemando, la mayoría no tiene carpas”, relató a la AFP Fátima Berroterán, de 56 años, residente de un condominio de La Guaira que sufrió graves daños.

“Nos hacen falta medicamentos. Aquí hay muchas personas discapacitadas, la mayoría de los que viven aquí vienen damnificados de la tragedia de Vargas”, añadió la mujer sobre otro desastre que dejó miles de muertos en la zona en 1999 por gigantescos aludes de lodo y piedra.

El gobierno contabiliza casi 13.000 damnificados por los terremotos, cifra muy lejana del estimado de la ONU de hasta siete millones de personas en esa condición.

Muchos de ellos denuncian negligencia de las autoridades, mientras opositores exiliados pidieron el miércoles a Estados Unidos apartar de la reconstrucción al gobierno, al que acusan de corrupto.

El oficialismo, que estrechó relaciones con Washington tras la captura de Nicolás Maduro en enero, anunció el miércoles que prepara un “proceso acelerado de construcción de vivienda”. Será una labor titánica, pues unos 58.000 edificios resultaron dañados o destruidos, según observaciones satelitales de la Nasa.

¿Cuánto puede sobrevivir una persona bajo los escombros?

Aunque siempre se conserva esperanza de vidas por parte de organismos de socorro, la supervivencia de una persona bajo los escombros luego de un terremoto es variable y depende de una combinación de factores físicos, ambientales y conductuales.

Así lo han afirmado expertos consultados por The New York Times, BBC y medios nacionales, quienes coinciden en que no existe un límite exacto pero se manejan ciertos márgenes para la búsqueda de las personas.

Médicos, bomberos y socorristas afirman que las primeras 24 hasta 48 horas son cruciales para localizar supervivientes con éxito, sin embargo, la “ventana dorada” son las 72 horas ya que es el período durante el cual se suelen salvar la mayor cantidad de vidas.

Para expertos rescatistas existe la “regla de los tres” que dice que el cuerpo humano puede resistir aproximadamente tres minutos sin oxígeno, tres días sin agua y tres semanas sin alimentos.

Por otro lado, hay otros factores que favorecen o dificultan la supervivencia como el acceso al aire y al agua, pues contar con un espacio vacío o cavidad que permita la circulación de aire es determinante para no asfixiarse. La falta de hidratación es el principal riesgo, ya que el organismo pierde líquidos constantemente.

También se deben tener las condiciones climáticas extremas ya que en el caso del frío puede presentarse casos de hipotermia mientras que el calor intenso acelera la deshidratación. En el caso de Venezuela, que es un clima cálido, el riesgo de hipotermia es menor, pero la necesidad de agua aumenta.

En cuanto a las lesiones, personas con traumatismos menores tienen mayores probabilidades, mientras que hemorragias o lesiones en órganos vitales reducen drásticamente el tiempo de resistencia.

Los expertos advierten que incluso tras el rescate existe el peligro del síndrome de aplastamiento, una complicación médica grave causada por la presión prolongada sobre los músculos que libera toxinas al torrente sanguíneo una vez que la persona es liberada.

Aún así, hay registros históricos que demuestran que es posible sobrevivir mucho más allá del promedio esperado. Sucedió en Haití, en el 2010 cuando una joven de 16 años sobrevivió 15 días y un hombre fue rescatado tras 27 días bajo los escombros.

También están los casos de Japón en el 2011 cuando un adolescente y su abuela de 80 años fueron rescatados 9 días después del desastre y en el 2023 en Turquía dos hermanos de 17 y 20 años sobrevivieron aproximadamente 8 días luego del sismo.

Hay casos que también tuvieron un ingrediente especial como en Corea del Sur cuando un estudiante de 21 años, Choi Myong-su, sobrevivió al derrumbe de los almacenes Sampoong en Seúl en 1995 durante 10 días bebiendo agua de lluvia.

También, en Bangladesh en el año 2013 una mujer fue localizada con vida 17 días después del colapso de una fábrica; sobrevivió gracias a comida y agua que encontró entre las ruinas.

Para auxiliar a los afectados por los terremotos en Venezuela, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU solicitó a la comunidad internacional 50 millones de dólares para asistir a unas 500.000 personas durante tres meses.

Antes de la tragedia, la ONU cifraba en casi 8 millones las personas que necesitaban ayuda humanitaria en Venezuela, sumida en una grave crisis. Su oficina para los refugiados alertó sobre tensiones en aumento por el acceso “limitado” a la ayuda.

A la urgencia de alimento y refugio se suma el riesgo de epidemias. La Organización Mundial de la Salud advirtió de la “presión extrema” sobre los servicios sanitarios y el riesgo de enfermedades virales o infecciosas que se pueden prevenir con vacunas.

Un total de 27 países han movilizado cerca de 2.000 efectivos apoyados por unos 160 perros para buscar sobrevivientes, según la ONU.

El organismo anunció que suministrará 10.000 bolsas mortuorias, aunque espera que el balance final sea inferior. Asimismo, cifra las pérdidas en 6.700 millones de dólares, 6% del PIB del país petrolero.

Siga leyendo: Video | Niño de tres años fue rescatado seis días después del terremoto en Venezuela

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