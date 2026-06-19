¿Le hicieron el feo a Trump? Con Biden, Clinton y Bush, Obama inaugura su centro presidencial en EE. UU.

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, encabezó este jueves la inauguración de su Centro Presidencial en Chicago, en una ceremonia que reunió a cuatro expresidentes estadounidenses, ex primeras damas, líderes internacionales, celebridades de la música, figuras del entretenimiento y miles de asistentes. El evento, considerado una de las mayores concentraciones de personalidades políticas y culturales en años recientes en el país, marcó el inicio de un fin de semana de celebraciones en torno al nuevo complejo. La apertura del centro se convirtió en una celebración de alto perfil que contó con la presencia de Joe Biden, George W. Bush y Bill Clinton, quienes compartieron escenario con Obama y sus respectivas esposas, Jill Biden, Laura Bush y Hillary Clinton. También asistió la exvicepresidenta Kamala Harris, además de líderes civiles y políticos como el reverendo Al Sharpton y Andrew Young.

Las celebridades que acompañaron a Obama en Chicago

La música ocupó un papel central en la ceremonia con actuaciones de figuras como Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Bono, Marc Anthony y el rapero Common, mientras que la banda The Roots actuó como agrupación residente del evento. La cantante Jennifer Hudson interpretó el himno nacional de Estados Unidos, y Christina Aguilera ofreció una versión de “What a Wonderful World” que fue uno de los momentos más emotivos de la noche.

Uno de los segmentos más destacados fue la participación de Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam, quien interpretó una canción original titulada “Better Believe”, acompañado por jóvenes músicos de Chicago vinculados al programa social Guitars Over Guns. La presentación fue recibida con una ovación prolongada por parte del público. Lea más: ¿Son reales? Esto dijo Barack Obama sobre la existencia de los extraterrestres Se esperaba además que Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama ofrecieran discursos durante la ceremonia principal, en un evento al que solo se podía asistir por invitación y que fue transmitido en directo. Las celebraciones continuarán durante el fin de semana, coincidiendo con la apertura oficial al público del centro, prevista para el Día de la Liberación (Juneteenth). El evento tuvo un momento político. El presidente Donald Trump no fue invitado a la inauguración, después de haber calificado previamente el proyecto de 850 millones de dólares como un “desastre total” en redes sociales. Su ausencia contrastó con la amplia presencia de figuras demócratas y líderes internacionales.

Entre los invitados también destacaron el gobernador de California, Gavin Newsom, posibles aspirantes presidenciales como el propio Newsom, la activista Oprah Winfrey, el presentador David Letterman, los comediantes Conan O’Brien y Stephen Colbert, el actor Tom Hanks y la leyenda del tenis Billie Jean King. Desde el ámbito internacional asistieron la excanciller alemana Angela Merkel y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau. Siga aquí: “Yo no cometí un error”: Trump se niega a pedir disculpas por video racista que mostraba a los Obama como simios Mientras tanto, fuera del recinto, miles de personas siguieron la ceremonia desde un parque cercano, reflejando el alto interés público por la inauguración del complejo.

¿Qué incluye el Centro Presidencial Obama?

El Centro Presidencial Obama está ubicado en el South Side de Chicago, en Jackson Park, cerca de los barrios donde el expresidente vivió y comenzó su carrera política. El campus, de casi 20 acres, incluye un museo, espacios públicos, una sucursal de la Biblioteca Pública de Chicago, áreas deportivas, zonas recreativas y espacios comunitarios abiertos.