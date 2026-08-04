JEP imputa a 27 exjefes de las Farc por crimen de Álvaro Gómez Hurtado, la bomba del club El Nogal y otros casos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 27 exintegrantes de las Farc por varios de los hechos violentos que marcaron la historia reciente del país, entre ellos el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, uno de los casos más controversiales dentro de la justicia transicional.

La decisión cobra especial relevancia porque, en 2020, los últimos integrantes del secretariado de las Farc reconocieron ante la JEP su responsabilidad en los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado, del profesor y economista Jesús Bejarano, del general (r) Fernando Landazábal Reyes, de Pablo Emilio Guarín, de Hernando Pizarro y de José Fedor Rey.

Lea también: Álvaro Gómez Hurtado, el hombre que cambió al país sin ser presidente

Sin embargo, ese reconocimiento fue rechazado por la familia de Gómez Hurtado, que hasta hoy cuestiona tanto la versión de las Farc como la competencia de la JEP para conocer el caso.

Además del crimen de Gómez Hurtado, la imputación incluye otros hechos de alto impacto, como los atentados contra el exministro Fernando Londoño, el entonces presidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo, y el entonces senador Germán Vargas Lleras, fallecido este año, así como los asesinatos de Jesús Bejarano, Fernando Landazábal y Hernando Pizarro Leongómez, asesinado el 25 de febrero de 1995, exmiembro de las Farc y hermano de Carlos Pizarro.

En el Auto de Determinación de Hechos y Conductas, la JEP reiteró que los exintegrantes de las Farc imputados asumieron responsabilidad por el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y de su escolta José del Cristo Huertas Hastamorir, ocurrido el 2 de noviembre de 1995.

No se pierda: La historia de admiración de De la Espriella por Álvaro Gómez y el legado que busca preservar en su gobierno

La Sala de Reconocimiento señaló que cuenta con elementos suficientes para concluir que, al menos, dos de los sicarios que participaron en el crimen pertenecían a la red urbana de las Farc que estaba bajo el mando de Julián Gallo, conocido entonces como ‘Carlos Antonio Lozada’.

Entre las evidencias citadas por la Jurisdicción figuran las declaraciones de varios comparecientes, la coincidencia entre la descripción física realizada por testigos en 1995 y las fotografías de dos integrantes de esa red guerrillera fallecidos en 1996, la necropsia de uno de ellos —que registró una candonga de plata similar a la descrita por testigos del atentado— y los testimonios de un infiltrado de la Policía que aseguró haber conocido al interior de esa estructura que los autores del homicidio pertenecían a la red urbana de las Farc.

La JEP sostuvo además que el asesinato coincide con el modus operandi que utilizaba la antigua guerrilla para ejecutar homicidios selectivos en las ciudades mediante células clandestinas que no reivindicaban públicamente sus acciones.

No se pierda: “El conservatismo está débil y derrumbándose”: Enrique Gómez

No obstante, la Sala aclaró que no tiene la misma certeza sobre los móviles del crimen.

Incluso afirmó que las explicaciones entregadas por los comparecientes, según las cuales el asesinato obedeció a una antigua enemistad con Gómez Hurtado, no resultan convincentes.

Por ello, la Jurisdicción precisó que no puede descartar la eventual participación de otros actores en la determinación intelectual del magnicidio, una hipótesis que ha sostenido la familia Gómez.

En consecuencia, aclaró que la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes conservan sus competencias para continuar investigando a personas que no hacen parte de la jurisdicción de la JEP.