El apoyo armamentario que Ucrania recibió por parte de Estados Unidos posó las miradas en qué postura va a tomar Vladimir Putin ante ello, pues el país que invadió hace 22 días sigue armándose y sin declinar del todo su ingreso a la OTAN.

Si bien el presidente Volodimir Zelenski desistió de dicha idea, para su gobierno hay una piedra en el camino que Putin conoce muy bien, y es que el parlamento ucraniano es el que tiene la facultad para dar la última palabra respecto al ingreso a la OTAN, pues el gobierno anterior al hoy mandatario promovió una ley que dio vía libre para que Ucrania fuera un aliado más del grupo.

Es aquí cuando entra Putin, ya que su deseo es que Ucrania no entre. La encrucijada está en que para que eso se concrete, la Rada Suprema –parlamento– debe legislar para derogar la mencionada ley, cosa que no ha pasado porque tropas rusas llevan tres semanas de una invasión armada que parece no parar.

Los esfuerzos, por el momento, han sido en vano, y han estado pasados por una agenda en la que el Kremlin ha impuesto condiciones. Así se llegó a la sexta ronda de negociaciones de este miércoles, en la que se puso sobre la mesa un cese al fuego y retirada de tropas a cambio de levantar las sanciones económicas que le ha puesto Occidente a Rusia.