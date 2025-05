“Son una manga de viejos hijos de p...”: la vez que Pepe Mujica habló sobre fútbol, la Selección Colombia y criticó a la FIFA

Su visión del fútbol trascendía la simple competencia entre equipos. Por eso, ante el encuentro entre Colombia y Uruguay por las Eliminatorias a Rusia 2018, Mujica reflexionó diciendo que un partido no es una “guerra”:

“Me gustaría ganar, pero un partido de fútbol no es una guerra, yo no acompaño la visión que el partido del fútbol es la representación de la patria, para un poquito, esto es un deporte, no es cuestión que la gente se tiene que matar, es una locura. Es una disputa entre hermanos, no se debe caer en fanatismo”, detalló.