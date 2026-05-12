¡Elegancia la de Francia! Así fue el llamado de Macron para pedir respeto por ponentes en plena cumbre

Emmanuel Macron, presidente de Francia, protagonizó un curioso hecho en medio de la cumbre francoafricana celebrada en Nairobi, donde interrumpió una conferencia para dirigirse al público y llamarles la atención.

Ocurrió en el encuentro Africa Forward (África Adelante) donde se estaban tratando temas relacionados con la cultura. En medio de la conferencia, el mandatario francés se paró de su asiento en primera fila y le pidió a una de las ponentes el micrófono para dirigirse al público.

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“Disculpen, todos. Lo siento, chicos, pero es imposible hablar de cultura y que gente superinspirada venga aquí a dar un discurso con tanto ruido. Esto es una total falta de respeto”, expresó Macron.

“Sugiero que, si desean conversar sobre otros temas, utilicen las salas compartidas o salgan al exterior. Si prefieren quedarse aquí, escuchemos a la gente y seguiremos el mismo juego. Gracias”, agregó el presidente francés.