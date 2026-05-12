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¡Elegancia la de Francia! Así fue el llamado de Macron para pedir respeto por ponentes en plena cumbre

El mandatario francés interrumpió una conferencia en medio de un encuentro para solicitar respeto por parte del público a quienes estaban en el escenario.

  • Emmanuel Macron interrumpió a los ponentes para pedirle al público respeto. Foto: Captura de videos redes sociales
    Emmanuel Macron interrumpió a los ponentes para pedirle al público respeto. Foto: Captura de videos redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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Emmanuel Macron, presidente de Francia, protagonizó un curioso hecho en medio de la cumbre francoafricana celebrada en Nairobi, donde interrumpió una conferencia para dirigirse al público y llamarles la atención.

Ocurrió en el encuentro Africa Forward (África Adelante) donde se estaban tratando temas relacionados con la cultura. En medio de la conferencia, el mandatario francés se paró de su asiento en primera fila y le pidió a una de las ponentes el micrófono para dirigirse al público.

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“Disculpen, todos. Lo siento, chicos, pero es imposible hablar de cultura y que gente superinspirada venga aquí a dar un discurso con tanto ruido. Esto es una total falta de respeto”, expresó Macron.

“Sugiero que, si desean conversar sobre otros temas, utilicen las salas compartidas o salgan al exterior. Si prefieren quedarse aquí, escuchemos a la gente y seguiremos el mismo juego. Gracias”, agregó el presidente francés.

El gesto generó el aplauso de algunos asistentes y la ponente destacó el liderazgo de Macron para captar la atención del público y ayudar a que atendieran sobre la conferencia.

¿Qué es la cumbre Africa Forward?

La cumbre Africa Forward o África Adelante es un evento que busca redefinir las alianzas existentes entre Francia y el continente africano. Este encuentro finaliza este martes y en esta ocasión se celebró en Nairobi, Kenia.

En la reunión harán presencia 30 jefes de Estado, líderes empresariales y alrededor de 500 jóvenes talentosos representantes de la sociedad civil.

El encuentro es un intento del país galo por cambiar la imagen histórica desde las épocas coloniales y tiene como temas centrales el incentivo a las inversiones cruzadas, la industrialización, la cooperación con la inteligencia artificial y el fortalecimiento de programas de de salud, acceso a la energía y la soberanía alimenticia.

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