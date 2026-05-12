Deuda externa pública de Colombia escaló a US$157.000 millones y ya supera el 34% del PIB

El Banco de la República reveló que la deuda externa de Colombia se ubicó en febrero de 2026 en 55% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a US$252.168 millones.
La cifra mostró una leve reducción frente a enero de este año, cuando el indicador estaba en 55,2% del PIB y representaba US$253.168 millones. En términos nominales, el saldo de la deuda disminuyó cerca de US$1.000 millones en apenas un mes.
La reducción también fue significativa frente a febrero de 2025. Hace un año, la deuda externa representaba 59,3% del PIB, por lo que el indicador bajó 4,3 puntos porcentuales en los últimos doce meses.
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