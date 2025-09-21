x

Nicolás Maduro le envió carta a Donald Trump pidiendo una “conversación directa y franca”

El dictador venezolano le habría enviado la misiva al presidente estadounidense luego de uno de los ataques a una de las embarcaciones con presuntos narcotraficantes en aguas caribeñas.

  • Nicolás Maduro buscaría negociar con Donald Trump y su representante a través de una carta. Fotos: Getty Images y Cortesía
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

hace 4 horas
En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el dictador Nicolás Maduro habría tomado una importante decisión respecto al conflicto con la nación norteamericana.

El líder chavista le envió una carta al presidente republicano Donald Trump, reveló la agencia internacional Reuters. Esta tendría como objetivo buscar un diálogo directo con el mandatario y sus representantes.

“Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica”, cita el documento enviado por Maduro a Trump.

En la carta revelada por la agencia, el líder chavista le insiste al republicano como un mandatario abierto al diálogo. “Estos y otros temas siempre estarán abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial (Richard Grenell) para superar el ruido mediático y las noticias falsas”, resalta Maduro en la carta.

El mandatario venezolano justifica ante el ejecutivo estadounidense que las autoridades del país sudamericano han cumplido en la lucha contra las drogas. “Sólo el 5% de las drogas producidas en Colombia se envían a través de Venezuela (...) y el 70% fueron neutralizadas y destruidas por autoridades venezolanas”, expresa la carta.

La misiva habría sido enviada a Trump el pasado 6 de septiembre, cuatro días después del primer ataque a una lancha con presuntos integrantes del Tren de Aragua.

Aquel ataque que en un principio fue negado desde Caracas diciendo que era un video creado con inteligencia artificial dejó un saldo de 11 personas muertas.

La revelación de esta carta por parte de la agencia internacional se da en un momento donde crecen las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, pues mientras el régimen venezolano busca mostrarse invencible con sus fuerzas militares, medios estadounidenses como The New York Times revelan que el país norteamericano estaría preparándose para entrar a territorio venezolano.

“El despliegue clandestino de fuerzas de élite de Operaciones Especiales sugiere que podrían estar preparándose ataques o incursiones de comandos dentro de Venezuela”, dijo el medio norteamericano citando fuentes militares.

