Nicolás Maduro le envió carta a Donald Trump pidiendo una “conversación directa y franca”

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el dictador Nicolás Maduro habría tomado una importante decisión respecto al conflicto con la nación norteamericana.

El líder chavista le envió una carta al presidente republicano Donald Trump, reveló la agencia internacional Reuters. Esta tendría como objetivo buscar un diálogo directo con el mandatario y sus representantes.

“Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica”, cita el documento enviado por Maduro a Trump.

En la carta revelada por la agencia, el líder chavista le insiste al republicano como un mandatario abierto al diálogo. “Estos y otros temas siempre estarán abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial (Richard Grenell) para superar el ruido mediático y las noticias falsas”, resalta Maduro en la carta.

El mandatario venezolano justifica ante el ejecutivo estadounidense que las autoridades del país sudamericano han cumplido en la lucha contra las drogas. “Sólo el 5% de las drogas producidas en Colombia se envían a través de Venezuela (...) y el 70% fueron neutralizadas y destruidas por autoridades venezolanas”, expresa la carta.