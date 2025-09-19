Gobierno de Venezuela acusó a EE. UU. de librar una “guerra no declarada” en el Caribe y pidió investigación de la ONU

El gobierno de Nicolás Maduro afirmó este viernes que hay “una guerra no declarada” tras el despliegue de buques de Estados Unidos en el mar Caribe, al tiempo que la fiscalía venezolana pidió una investigación de la ONU sobre los recientes ataques contra lanchas de presuntos narcotraficantes.
Estados Unidos desplegó ocho buques en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico y desde inicios de septiembre ha eliminado tres pequeñas embarcaciones que presuntamente traficaban droga, con un saldo de 14 muertos, según el presidente estadounidense Donald Trump.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo este viernes que hay “una guerra no declarada” tras el despliegue de los buques cerca de aguas venezolanas, que consideró como una “amenaza militar”.