Maduro aterriza en Nueva York para enfrentar cargos y sería enviado a una prisión federal en Brooklyn, según CNN

Un avión que transportaba al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, ambos capturados, llegó a la Base Aérea Stewart de la Guardia Nacional en Nueva York, según confirmó un funcionario federal. El arribo marca el inicio formal del proceso judicial contra el mandatario depuesto en territorio estadounidense. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, Maduro sería trasladado a una prisión federal en Brooklyn, específicamente al Metropolitan Detention Center (MDC), mientras se ultiman los detalles de su presentación ante la justicia. Puede leer: ¿Quién cobrará la recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro?

Cargos en Manhattan: narcotráfico y armas

Las autoridades estadounidenses prevén que Maduro enfrente cargos por narcoterrorismo, importación de cocaína a Estados Unidos, posesión de drogas y armas, en un tribunal federal de Manhattan. Según CNN, el exmandatario venezolano podría comparecer ante las autoridades el próximo lunes 5 de enero, ante un juez del Distrito Sur de Nueva York. El New York Times confirmó que el siguiente paso será su comparecencia ante un Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Nueva York, aunque advirtió que muchos detalles del traslado y del proceso judicial aún no han sido revelados. El diario neoyorquino señaló que, en casos similares, los acusados suelen ser trasladados en avión al Aeropuerto Internacional Stewart, en el condado de Orange, a unos 115 kilómetros al norte de la ciudad, antes de ser llevados al tribunal federal del Bajo Manhattan. La seguridad durante todo el operativo, añadieron las fuentes, será “estricta”.