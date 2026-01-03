Maduro aterriza en Nueva York para enfrentar cargos y sería enviado a una prisión federal en Brooklyn, según CNN

Un avión que transportaba al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, ambos capturados, llegó a la Base Aérea Stewart de la Guardia Nacional en Nueva York, según confirmó un funcionario federal.
El arribo marca el inicio formal del proceso judicial contra el mandatario depuesto en territorio estadounidense.
De acuerdo con la información conocida hasta ahora, Maduro sería trasladado a una prisión federal en Brooklyn, específicamente al Metropolitan Detention Center (MDC), mientras se ultiman los detalles de su presentación ante la justicia.
