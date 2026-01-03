“Venezuela no será una colonia de EE. UU.”: Delcy Rodríguez habla tras la captura de Maduro y se opone a Trump

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reaccionó con dureza este sábado a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, operación que se ejecutó durante la madrugada de este 3 de enero.

La funcionaria calificó el hecho como un “secuestro ilegal e ilegítimo” y denunció lo que consideró una violación directa a la soberanía del país.

En una declaración pública, Rodríguez aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue desplegada en todo el territorio venezolano en respuesta a la operación estadounidense.

En contexto: Venezuela en punto de quiebre: así fue la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos en Caracas

Según afirmó, el objetivo es resguardar la integridad territorial, la soberanía nacional y la identidad del país, que —dijo— habrían sido vulneradas con la acción militar.