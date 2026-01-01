“Muchos estarán observando. Quieren saber si la izquierda puede gobernar”: primeras palabras el nuevo alcalde de Nueva York

El recién investido alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que Estados Unidos observará con atención su gestión política de orientación izquierdista.
“Muchos estarán observando. Quieren saber si la izquierda puede gobernar. Quieren saber si los problemas que les aquejan pueden resolverse”, dijo el político socialista en un discurso tras prestar juramento. “Seremos un ejemplo para el mundo”.
