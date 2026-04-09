Violentos enfrentamientos entre la policía venezolana y manifestantes que intentan llegar al palacio presidencial en Caracas

La policía lanzó este jueves gases lacrimógenos a manifestantes que protestan por mejoras salariales en una marcha hacia el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, constató un equipo de AFP.
“Le tienen miedo a que el pueblo pase hasta Miraflores”, “vamos hasta Miraflores”’, gritaban manifestantes a las fuerzas de seguridad que intentan contenerlos con gases lacrimógenos y escudos. “Vean cómo nos están reprimiendo”, agregó uno de los manifestantes en uno de los videos publicados por el canal venezolano VPltv.
Todo empezó por una comunicación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la que habló de un “incremento responsable” del salario mínimo. Mientras tanto, las condiciones laborales de la mayoría de trabajadores en Venezuela son paupérrimas y frágiles.