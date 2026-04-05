Maduro y Cilia Flores rompen el silencio desde la cárcel con mensaje religioso

El exdictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enviaron este Domingo de Resurrección un mensaje desde la cárcel en Brooklyn, Nueva York, donde permanecen detenidos mientras enfrentan un proceso legal en Estados Unidos.
“Pueblo amado de Venezuela, hermanas y hermanos de nuestra patria, pueblos del mundo: en este Domingo de Resurrección, Cilia y yo queremos compartir una palabra de amor, de paz y de esperanza. Esta Semana Santa nos recuerda una verdad muy profunda: no hay resurrección sin pasión”, se lee en el post de X con tono religioso.
“Primero viene la cruz, el dolor y la entrega, pero después viene la vida nueva. Jesús le dice a Marta: ‘Tu hermano resucitará’ (Jn. 11,23), y luego le afirma: ‘Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá’ (Jn. 11,25-26). Esa es nuestra primera idea: el que resucitó a Lázaro también resucitó. El Resucitador resucitó, y por eso la esperanza nunca se pierde”, agrega.