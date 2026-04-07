Estados Unidos abrió convocatoria para quienes quieran trabajar en su embajada en Venezuela

La representación diplomática de Estados Unidos en Caracas inició esta semana un proceso de selección de personal local, como parte de su regreso al país luego de varios años sin actividad.
La convocatoria, que por ahora incluye un número limitado de cargos, se da pocos días después de que la embajada retomara formalmente sus funciones, el pasado 30 de marzo, tras siete años de interrupción en las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Entre las posiciones abiertas se encuentran perfiles técnicos y operativos, como mantenimiento eléctrico, trabajos de plomería y apoyo en oficios generales. Los puestos requieren experiencia previa —entre dos y tres años, dependiendo del cargo— y el dominio del inglés es una condición obligatoria para los aspirantes.