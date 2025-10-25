x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Marco Rubio promete que EE. UU. no parará hasta recuperar los restos de los rehenes de Hamás

El secretario de Estado, Marco Rubio, prometió en Israel que Estados Unidos no descansará hasta recuperar los restos de los rehenes muertos por Hamás. ¿Qué más dijo?

  • El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, durante su visita a Israel, donde se reunió con familiares de rehenes de Hamás. FOTO: Getty y X.
    El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, durante su visita a Israel, donde se reunió con familiares de rehenes de Hamás. FOTO: Getty y X.
Agencia AFP
hace 4 horas
bookmark

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, prometió este sábado 25 de octubre que los restos de todos los rehenes de Hamás fallecidos en cautiverio en Gaza regresarán a Israel, en una reunión con familiares de dos soldados cuyos cuerpos aún permanecen en la Franja.

“No olvidaremos las vidas de los rehenes de Hamás que murieron en cautiverio”, dijo Rubio en un mensaje en la red social X.

“Hoy me reuní con las familias de los ciudadanos estadounidenses Itay Chen y Omer Neutra. No descansaremos hasta que sus restos -- y los de todos -- sean devueltos”, agregó, horas antes de concluir su visita de tres días a Israel.

Puede leer: Así es el difícil camino hacia el desarme de Hamás y la reconstrucción de Gaza, ¿es posible?

¿Qué dijo Marco Rubio sobre los cuerpos de permanecen en la franja de Gaza?

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, la principal organización de allegados de los rehenes, dio las gracias a Rubio por sus declaraciones de Rubio y afirmó en un mensaje en X: “Trece rehenes necesitan regresar a casa. Trece familias necesitan cerrar este capítulo. Por favor, no se detengan hasta que el último rehén sea liberado”.

Chen, un sargento con doble nacionalidad israelí-estadounidense de 19 años de edad, murió en el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023.

Neutra, también israelí-estadounidense, era un soldado voluntario de 21 años de edad que, como Chen, murió el mismo día del ataque que provocó la posterior guerra en Gaza.

Bajo el alto el fuego entre Israel y Hamás promovido por Estados Unidos, que entró en vigor el 10 de octubre, el movimiento islamista palestino entregó a los 20 rehenes vivos que mantenía secuestrados desde el ataque.

También devolvió los restos de 15 rehenes muertos en cautiverio, mientras que los cuerpos de otros 13 aún permanecen en Gaza.

Hamás alega que tiene dificultades logísticas para encontrar los cadáveres del resto entre las ruinas de Gaza.

A cambio de los rehenes devueltos, Israel ha liberado a cerca de 2.000 prisioneros, en su mayoría palestinos, junto con los restos de decenas de palestinos fallecidos que estaban en territorio israelí.

Además: Trump le da ultimátum a Hamas: los irá a matar si no dejan de asesinar personas en Gaza

