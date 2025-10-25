Marco Rubio promete que EE. UU. no parará hasta recuperar los restos de los rehenes de Hamás

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, prometió este sábado 25 de octubre que los restos de todos los rehenes de Hamás fallecidos en cautiverio en Gaza regresarán a Israel, en una reunión con familiares de dos soldados cuyos cuerpos aún permanecen en la Franja. “No olvidaremos las vidas de los rehenes de Hamás que murieron en cautiverio”, dijo Rubio en un mensaje en la red social X. “Hoy me reuní con las familias de los ciudadanos estadounidenses Itay Chen y Omer Neutra. No descansaremos hasta que sus restos -- y los de todos -- sean devueltos”, agregó, horas antes de concluir su visita de tres días a Israel.

¿Qué dijo Marco Rubio sobre los cuerpos de permanecen en la franja de Gaza?

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, la principal organización de allegados de los rehenes, dio las gracias a Rubio por sus declaraciones de Rubio y afirmó en un mensaje en X: “Trece rehenes necesitan regresar a casa. Trece familias necesitan cerrar este capítulo. Por favor, no se detengan hasta que el último rehén sea liberado”. Chen, un sargento con doble nacionalidad israelí-estadounidense de 19 años de edad, murió en el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023. Neutra, también israelí-estadounidense, era un soldado voluntario de 21 años de edad que, como Chen, murió el mismo día del ataque que provocó la posterior guerra en Gaza.