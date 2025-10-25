Marco Rubio promete que EE. UU. no parará hasta recuperar los restos de los rehenes de Hamás

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, prometió este sábado 25 de octubre que los restos de todos los rehenes de Hamás fallecidos en cautiverio en Gaza regresarán a Israel, en una reunión con familiares de dos soldados cuyos cuerpos aún permanecen en la Franja.
“No olvidaremos las vidas de los rehenes de Hamás que murieron en cautiverio”, dijo Rubio en un mensaje en la red social X.
“Hoy me reuní con las familias de los ciudadanos estadounidenses Itay Chen y Omer Neutra. No descansaremos hasta que sus restos -- y los de todos -- sean devueltos”, agregó, horas antes de concluir su visita de tres días a Israel.