Así fue como María Corina Machado salió de Venezuela: una lancha y ayuda de EE. UU. fueron claves

Aunque no llegó a tiempo para recibir el premio Nobel de la Paz, la líder opositora María Corina Machado logró salir de Venezuela en medio de la persecución que afronta de parte del régimen de Nicolás Maduro. Lea también: “Estaré en Oslo, ya estoy en camino”: desde la clandestinidad María Corina Machado confirma su llegada a Noruega La Nobel de Paz logró concretar su salida de territorio venezolano el día de ayer, 9 de diciembre, según lo reveló el diario estadounidense The Wall Street Journal, que entregó detalles acerca del éxodo de Machado.

De acuerdo con ese medio, la ruta de la líder opositora implicó tomar una lancha que la transportó hasta Curazao, una isla ubicada a unos 65 kilómetros de la costa, en un viaje que pudo haber durado cerca de 45 minutos. Tras su llegada a Curazao, Machado tomó un avión con destino a Oslo.

El diario estadounidense cita a funcionarios del gobierno de Estados Unidos, quienes al parecer estuvieron al tanto de la operación. Aunque no se pudo verificar si hubo una relación directa entre la Casa Blanca y la salida de Machado, aviones norteamericanos estuvieron realizando sobrevuelos en la zona donde la líder opositora se habría movilizado, lo que podría indicar que el viaje pudo haber sido supervisado hasta su destino.

Dado que los tiempos de viaje impidieron que Machado llegara a la capital noruega para el evento principal, fue su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 en su representación. En la entrega, Sosa Machado leyó un discurso escrito por su madre, centrado en la “larga marcha hacia la libertad” del pueblo venezolano. Siga leyendo: Video | La sentida interpretación de Alma Llanera, todo un himno venezolano que Danny Ocean cantó en la entrega del Nobel de Paz Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, expresó que María Corina le dijo en una llamada que se encontraba en viaje, señalando que “tanta gente que arriesgó su vida” hizo posible su llegada a Oslo. La líder opositora al régimen chavista ha estado al tanto de la ceremonia del Nobel de la Paz. “Qué honor escuchar mi discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz 2025 en la voz de mi hija, y saber que muy pronto podré abrazarla a ella y a mi familia nuevamente”, fue lo que escribió en su cuenta de X.

