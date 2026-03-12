Nuevo líder supremo de Irán amenaza con mantener el cierre de Ormuz; petróleo sobrepasa los 100 dólares

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, aseguró que su país debe mantener el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz para presionar a sus adversarios en medio de la guerra en Medio Oriente.
En su primer mensaje público desde que asumió el poder, leído en la televisión estatal iraní, el ayatolá afirmó que el bloqueo del paso marítimo es una herramienta clave en el conflicto. “Definitivamente debe utilizarse la baza del bloqueo del estrecho de Ormuz”, afirmó Jamenei.
El líder iraní también lanzó una advertencia directa contra las bases militares estadounidenses en la región. “Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible. Deben haberse dado ya cuenta de que la afirmación de que Estados Unidos garantiza la seguridad y la paz no es más que una mentira”, dijo.
En su mensaje incluso fue más lejos: “O las cierran o serán atacadas”, afirmó.
