Escándalo de la UNGRD genera duro choque entre Petro y Néstor Morales: esto le respondió el periodista

El cruce entre el presidente Gustavo Petro y el periodista Néstor Morales escaló por el escándalo de la UNGRD, Petro lo acusó de calumniar al Gobierno y Morales respondió al aire con nombres, procesos judiciales y millonarias cifras del escándalo de corrupción.

    Néstor Morales responde a Petro por el escándalo de la UNGRD. Foto: captura de pantalla Blu Radio / colprensa / UNGRD
Saray González Toro
hace 5 horas
bookmark

El presidente Gustavo Petro y el periodista Néstor Morales protagonizaron un cruce directo entre redes sociales y radio nacional a propósito del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El mandatario reaccionó en su cuenta de X a comentarios emitidos en Blu Radio, pero la respuesta del periodista llegó de inmediato al aire, con nombres de funcionarios investigados, congresistas señalados y cifras de dinero que, según los testimonios del caso, habrían circulado en efectivo.

La confrontación comenzó cuando Petro cuestionó públicamente al periodista y rechazó que el escándalo de la UNGRD sea considerado uno de los mayores casos de corrupción del país. “Escucho a Néstor Morales, hacía mucho no lo hacía, de nuevo calumniando al gobierno”, escribió el mandatario. En el mismo mensaje calificó de exageradas las afirmaciones hechas al aire y minimizó el alcance del escándalo que hoy tiene a congresistas y exfuncionarios bajo investigación. “Dice que el hecho de corrupción más grande de la historia se da alrededor de la captura del senador Wadith Manzur. ¡Qué barbaridad!”. Según el presidente, lo ocurrido no pasó de ser un intento fallido de direccionar la contratación. “Si acaso se puede hablar del intento de configurar cuatro cupos de contratación con cuatro contratos en el gobierno”.

Entérese: Las más de 45 propiedades que aparecen a nombre del senador Wadith Manzur, hoy con orden de captura por escándalo de la UNGRD

Mientras el trino era leído en la emisión radial de Blu Radio, Morales respondió directamente desde la cabina y defendió la gravedad del caso con un listado de funcionarios y decisiones judiciales. “Si le molesta tanto, señor presidente, que yo diga que es el mayor escándalo de corrupción, señor presidente, le voy a recordar que por esto está presa su consejera política Sandra Ortiz”, afirmó. En su intervención mencionó además a Olmedo López y Sneyder Pinilla, ambos vinculados a la investigación, así como a Carlos Ramón González y César Manrique, quienes son parte del círculo político del Gobierno salpicado por el caso.

Lea también: Sandra Ortiz seguirá en prisión por el caso UNGRD: le negaron la libertad por tercera vez por el escándalo de corrupción

El presidente defendió su actuación frente al escándalo y aseguró que, una vez detectadas irregularidades, tomó medidas inmediatas. “Cuando se descubrió el intento de Olmedo... lo saqué de manera inmediata y ningún proyecto de congresistas presentado a la UNGRD se ejecutó”, escribió. Sin embargo, Morales cuestionó esa versión al aire y sostuvo que la salida del exdirector de la entidad no se dio como lo plantea el mandatario. “Tampoco resulta ser cierto porque renunció primero Olmedo López para colaborar con la justicia”, afirmó.

Le puede interesar: Olmedo López renunció a Gestión del Riesgo tras escándalo de carrotanques

En su mensaje, Petro insistió en que en su administración no se permitió la práctica de cupos indicativos ni la entrega de contratos a congresistas. “Ningún proyecto de congresistas presentado a la UNGRD se ejecutó. Es decir, no hubo cupos parlamentarios a congresistas en mi gobierno. Están terminantemente prohibidos por mí mismo”, escribió. Morales respondió señalando que la discusión no se limita a si los contratos se ejecutaron o no. “El cohecho no establece que tenga que haberse ejecutado el contrato. Basta con recibir dinero o promesa, dijo al explicar la tipificación del delito que investigan las autoridades.

Durante la emisión, Néstor Morales señaló que el caso no se limita a dos capturas, sino que involucra a varios legisladores que habrían participado en el mismo caso. Entre los nombres que mencionó están Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y el excongresista Juan Diego Muñoz. “En realidad no son solo ellos. Son seis congresistas los que podrían terminar en la cárcel”, explicó que todos hacían parte de la comisión que debía emitir conceptos sobre créditos solicitados por el Gobierno.

Le puede interesar: Esta es la matriz de colaboración que entregó Olmedo López a la Fiscalía: Luis Fernando Velasco y Jaime Ramírez Cobo, cabezas del caso UNGRD

El eje del caso radica en que, según las investigaciones y testimonios conocidos dentro del proceso, algunos de esos congresistas habrían apoyado decisiones relacionadas con el endeudamiento del país a cambio de beneficios en contratación pública. El presunto intercambio consistía en que algunos congresistas respaldaran iniciativas y decisiones del Gobierno actual en la comisión encargada de revisar operaciones de crédito público, a cambio de recibir contratos e interventorías en proyectos financiados con recursos de la UNGRD. Ese esquema, si se comprueba judicialmente, demostraría que el escándalo no se reduce a un caso aislado ni a un “intento” de irregularidad, como lo planteó el presidente Gustavo Petro, sino a una red de favores políticos que habría comprometido decisiones institucionales del Congreso.

Morales insistió en que el alcance del caso se evidencia en la cantidad de congresistas vinculados, las capturas ya ordenadas y el volumen de pruebas recopiladas por las autoridades. “Serán los dos primeros congresistas de esa comisión de crédito público que van a la cárcel por vender su voto por el cohecho”, afirmó durante la emisión, al referirse a las decisiones judiciales que recaen inicialmente sobre Manzur y Manrique.

Según explicó, el proceso aún no está cerrado y la investigación de la Corte Suprema de Justicia podría seguir avanzando sobre otros legisladores que participaron en las mismas discusiones y votaciones. En ese contexto, el caso refleja un entramado político más amplio, en el que congresistas habrían utilizado su poder dentro de una comisión clave para negociar apoyos a proyectos del Gobierno a cambio de beneficios contractuales.

Entérese: Caso UNGRD en la Corte Suprema: las pruebas contra los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique

Uno de los momentos más contundentes de la respuesta del periodista fue cuando mencionó las cifras que han aparecido en testimonios del caso. “Aquí corrieron ríos de plata en efectivo. Corrieron maletas en efectivo”, dijo. Morales explicó que, según las declaraciones recogidas por la investigación, al entonces presidente del Senado Iván Name se le habrían entregado 3.000 millones de pesos en efectivo, mientras que al expresidente de la Cámara Andrés Calle se le habrían llevado 1.000 millones de pesos, versiones que provienen de los testimonios de exfuncionarios involucrados en el escándalo.

A pesar de la defensa del presidente Gustavo Petro, el periodista Néstor Morales insistió en que las explicaciones del mandatario no logran desmarcar al Gobierno del escándalo. Durante la emisión sostuvo que, a la luz de las decisiones judiciales y del número de funcionarios vinculados al caso, Petro tendrá dificultades para desligarse de lo ocurrido. “Señor Presidente, le sugiero ser más creativo en la defensa. Aquí hay muchas decisiones judiciales, hay muchos funcionarios políticos, administrativos, socios suyos, nombrados por usted, que tienen que estar respondiendo penalmente, fiscalmente, ante las autoridades en Colombia”, afirmó.

Y agregó que, en medio de la investigación que rodea a la UNGRD, el mandatario eventualmente tendría que reconocer errores políticos en la elección de su equipo: “Así que, señor presidente, le sugiero, en algún momento, usted tiene que decir: sí, me equivoqué llevando tantos corruptos”. Según los testimonios del proceso, el entramado de corrupción habría sido coordinado desde el círculo más cercano al presidente. “Si el presidente Petro quiere defenderse, va a tener que echarle la culpa a alguien, porque todo el gran aparato de corrupción se montó desde la Casa de Nariño, en lo que han llamado el cónclave”.

Lea también: Cuestionados que llegaron al Congreso: escándalo UNGRD presuntas coimas y enriquecimiento ilícito

Siga leyendo: Ellos son los conjueces que definirán la suerte de los congresistas del caso UNGRD

