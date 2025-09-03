Tras ataque en el Caribe, Maduro acusa a Trump y Rubio de buscar el petróleo y amenaza con “lucha armada” ante una invasión

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó una nueva acusación contra la Administración de Donald Trump y, en particular, contra el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a quienes señaló de buscar “el petróleo venezolano gratis” como trasfondo de la ofensiva militar anunciada por Washington en aguas del Caribe.

Las declaraciones del mandatario se produjeron en su primera reacción pública después de que Estados Unidos confirmara un ataque contra una embarcación que, según las autoridades de ese país, transportaba drogas desde Venezuela. El operativo, ejecutado en el área de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM), dejó un saldo de once presuntos “terroristas” muertos, identificados por Washington como miembros del grupo criminal Tren de Aragua.

Lea aquí: Las imágenes del poderoso despliegue militar de Estados Unidos cerca a Venezuela que publicó representante republicano

Maduro no solo rechazó la versión oficial estadounidense, sino que la enmarcó dentro de un plan mayor de presión geopolítica. “Ellos vienen de verdad por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, por el gas, pero ese petróleo no le pertenece a Maduro, y menos a los gringos, les pertenece a ustedes ese petróleo, (...) esa primera reserva de petróleo del mundo es del pueblo de Venezuela”, afirmó.

El mandatario fue más allá al acusar directamente a Marco Rubio de ser “el verdadero mandamás” de la Casa Blanca. “La juventud de Estados Unidos no cree las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio, porque el que manda (...) es Marco Rubio, la mafia de Miami que le quiere llenar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Le digo a la familia Trump que quieren manchar el apellido Trump de sangre”, sostuvo.

Lea aquí: En video | Así destruyó Estados Unidos la lancha, que según Trump, estaba cargada de droga y había partido de Venezuela

Washington, por su parte, defendió la operación militar como parte de su estrategia de combate al narcotráfico. En un mensaje en la red Truth Social, Trump celebró el ataque y advirtió: “El ataque ha resultado en la muerte de once terroristas en acción y ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses ha resultado herido. Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando traer drogas a Estados Unidos”. El mandatario acompañó sus palabras con un video del momento del bombardeo contra la embarcación.

Maduro interpretó el ataque como un paso más en lo que considera una ofensiva imperialista contra su proyecto político. “El imperialismo nos ataca porque inventan un relato que nadie les cree (...). No quieren que la juventud de Estados Unidos ponga sus ojos en Venezuela, donde hay una democracia territorial”, dijo, subrayando que los recursos del país se invierten “en proyectos que la juventud y el pueblo de base deciden, no en guerras ni en misiles”.

El líder del régimen venezolano también advirtió sobre la presencia de fuerzas militares estadounidenses cerca de su territorio. El lunes había denunciado ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la movilización de ocho buques de guerra y un submarino nuclear en aguas del Caribe. Según Maduro, esta demostración de fuerza forma parte de la estrategia de presión de Washington para desestabilizar a su gobierno y frenar lo que describió como “el Proyecto Revolucionario del Socialismo del siglo XXI”.