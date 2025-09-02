Las imágenes del poderoso despliegue militar de Estados Unidos cerca a Venezuela que publicó representante republicano

El congresista republicano Carlos Giménez, de Estados Unidos, publicó en sus redes sociales imágenes del imponente despliegue militar que su país mantiene en aguas del Caribe, a pocos kilómetros de las costas venezolanas. Las fotografías muestran buques de guerra y aeronaves, en el marco de las operaciones antinarcóticos anunciadas por Washington.
Un funcionario estadounidense, citado por el medio Reuters bajo condición de anonimato, confirmó que las naves ya se encuentran en la región o llegarán en el transcurso de la próxima semana. Se trataría de una acumulación naval “significativamente mayor” a los patrullajes habituales de la Guardia Costera y la Armada estadounidense en el área frente a las costas de Venezuela.
