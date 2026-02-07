¿Influyó Camilo Vargas para la elección de Guadalajara como sede de Colombia en el Mundial de 2026?

No solo tiene una altitud sobre el nivel del mar (1.570 metros) perfecta para que los futbolistas elegidos por Néstor Lorenzo para jugar en Mundial Norteamérica 2026 se preparen sin que su cuerpo sufra los estragos del mal de altura. Guadalajara, urbe que eligió la Federación Colombiana de Fútbol para ser su lugar de concentración durante la primera fase de la Copa del Mundo que se disputará entre junio y julio, tiene otros factores que la convierten en el lugar perfecto donde preparar, de buena manera, el regreso del equipo criollo al torneo más importante del fútbol tras 8 años.
La capital del estado Jalisco, ubicada al occidente de México, es una ciudad futbolera por excelencia. Es la sede de dos de los equipos más representativos del balompié manito: las Chivas Rayadas de Guadalajara y el Atlas F.C.