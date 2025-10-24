León XIV retorna al Vaticano la misa “tridentina” que Francisco prohibió y dividió a la iglesia, ¿cómo es la ceremonia?

El papa León XIV reautorizó la celebración en el Vaticano de la misa “tradicionalista” en latín y con el sacerdote de espaldas, en un gesto por apaciguar las divergencias en la Iglesia católica tras la restricción impuesta por su predecesor Francisco.
Por primera vez desde 2021, la ceremonia denominada “tridentina” volverá el sábado por la tarde a la basílica de San Pedro de manos del cardenal ultraconservador estadounidense Raymond Burke, uno de los más feroces opositores al fallecido pontífice argentino.
Los tradicionalistas aprecian esta antigua y críptica forma de misa que prevalecía antes de su modernización a finales de la década de 1960: celebrada en latín por un sacerdote que no oficia en dirección a los fieles, se caracteriza también por el uso del incienso y el canto gregoriano.