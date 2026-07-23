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Profesor terminó con su vida tras ser acusado por una alumna de presunto abuso sexual: “Lo haré como un acto de rebeldía”

Alberto Israel Jasso Cruz publicó un video de despedida en el que explicó las razones que lo llevaron a tomar la decisión de quitarse la vida. También defendió su inocencia y realizó un llamado al sistema de justicia en México.

  • El profesor Alberto Israel Jasso Cruz se quitó la vida tras denuncia en su contra de presunto abuso sexual contra una alumna en México. FOTO: Colprensa - captura de video
    El profesor Alberto Israel Jasso Cruz se quitó la vida tras denuncia en su contra de presunto abuso sexual contra una alumna en México. FOTO: Colprensa - captura de video
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
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La última vez que vieron al profesor Alberto Israel Jasso Cruz fue en un video que él mismo publicó para informar que había decidido quitarse la vida debido a una situación que no podía tolerar en “este plano” existencial.

En su video de despedida explicó que, durante sus 25 años de trabajo en el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, nunca había vivido una situación “tan problemática” como la que enfrentaba en ese momento.

Y es que una estudiante lo denunció por presunto abuso sexual el pasado 14 de julio. El recurso fue presentado ante la Dirección Jurídica del instituto, bajo el argumento de que Jasso Cruz supuestamente la había tocado en seis ocasiones durante un mismo día.

Según el testimonio de la alumna, estos tocamientos provocaron que fuera trasladada a un hospital debido a un cuadro de “ansiedad” generado después del hecho. Posteriormente, habría sido diagnosticada con cefalea tensional.

“He tenido diferentes alumnas que de broma dicen: ‘Voy a acusar al profe para que me pase’. Pero, de manera responsable, les menciono que eso no se dice ni de broma, porque puede ocasionar circunstancias trágicas. Sin embargo, los maestros no estamos exentos —como en mi caso— de enfrentar una denuncia de este tipo”, expresó el profesor en su video.

Con la voz entrecortada, el profesor se mostró afligido, pues enfrentar una acusación de este tipo resultaba “desmoralizante”. Aseguró que la situación no solo afectó su bienestar personal, sino también su vida profesional e incluso el apoyo de su familia.

“Ustedes se preguntarán: ‘Si eres inocente, ¿por qué no te presentas al proceso judicial?’. La respuesta es que, ante estas denuncias falsas, la presunción de inocencia no existe. Se deja a los hombres en una situación de desigualdad frente a un procedimiento judicial, a menos que seas una persona influyente... lo cual no es mi caso”, añadió.

Para Jasso Cruz, la decisión que tomó de quitarse la vida no estaba relacionada con su culpabilidad, sino con la inocencia que defendió hasta el final.

“Quiero que esta decisión se entienda como un acto de rebeldía, un sacrificio para que mejore el sistema de justicia y se respete la presunción de inocencia. Un acto de rebeldía porque todo el sistema judicial está corrupto”, concluyó.

El Sindicato de la Unión de Trabajadores del IEMS se pronunció al respecto y exigió una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido con el profesor Alberto Jasso Cruz.

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“(...) Era un profesor que enfrentaba una acusación de la que se declaraba inocente. Lamentamos profundamente que no encontrara otra salida ni recibiera acompañamiento a tiempo”, se lee en el comunicado del sindicato.

Preguntas y respuestas

¿Quién era Alberto Israel Jasso Cruz y cuánto tiempo trabajó en el IEMS?
Alberto Israel Jasso Cruz era un profesor del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México que tenía 25 años de trayectoria laboral en esa institución. Según sus propias declaraciones en un video de despedida, nunca había enfrentado una situación tan problemática como la denuncia que recibió antes de su muerte.
¿De qué fue acusado el profesor Alberto Jasso Cruz antes de quitarse la vida?
Alberto Jasso Cruz fue señalado por una estudiante por un presunto caso de abuso sexual. La denuncia fue presentada el 14 de julio ante la Dirección Jurídica del IEMS, donde la alumna afirmó que el profesor supuestamente la habría tocado en seis ocasiones durante un mismo día.
¿Qué dijo Alberto Jasso Cruz en el video que publicó antes de morir?
En el video de despedida, Alberto Jasso Cruz afirmó que decidió quitarse la vida debido a una situación que no podía tolerar y sostuvo que defendía su inocencia frente a la acusación que enfrentaba. También pidió que su caso sirviera para cuestionar el sistema de justicia y la importancia de la presunción de inocencia.
¿Qué argumentó Alberto Jasso Cruz sobre la acusación en su contra?
Alberto Jasso Cruz aseguró que la acusación afectó su vida personal, profesional y familiar, y afirmó que su decisión de quitarse la vida no estaba relacionada con una admisión de culpabilidad, sino con la defensa de la inocencia que sostuvo hasta el final.
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