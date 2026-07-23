Profesor terminó con su vida tras ser acusado por una alumna de presunto abuso sexual: “Lo haré como un acto de rebeldía”

La última vez que vieron al profesor Alberto Israel Jasso Cruz fue en un video que él mismo publicó para informar que había decidido quitarse la vida debido a una situación que no podía tolerar en “este plano” existencial. En su video de despedida explicó que, durante sus 25 años de trabajo en el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, nunca había vivido una situación “tan problemática” como la que enfrentaba en ese momento. Y es que una estudiante lo denunció por presunto abuso sexual el pasado 14 de julio. El recurso fue presentado ante la Dirección Jurídica del instituto, bajo el argumento de que Jasso Cruz supuestamente la había tocado en seis ocasiones durante un mismo día.

Según el testimonio de la alumna, estos tocamientos provocaron que fuera trasladada a un hospital debido a un cuadro de “ansiedad” generado después del hecho. Posteriormente, habría sido diagnosticada con cefalea tensional. “He tenido diferentes alumnas que de broma dicen: ‘Voy a acusar al profe para que me pase’. Pero, de manera responsable, les menciono que eso no se dice ni de broma, porque puede ocasionar circunstancias trágicas. Sin embargo, los maestros no estamos exentos —como en mi caso— de enfrentar una denuncia de este tipo”, expresó el profesor en su video.

Con la voz entrecortada, el profesor se mostró afligido, pues enfrentar una acusación de este tipo resultaba “desmoralizante”. Aseguró que la situación no solo afectó su bienestar personal, sino también su vida profesional e incluso el apoyo de su familia. “Ustedes se preguntarán: ‘Si eres inocente, ¿por qué no te presentas al proceso judicial?’. La respuesta es que, ante estas denuncias falsas, la presunción de inocencia no existe. Se deja a los hombres en una situación de desigualdad frente a un procedimiento judicial, a menos que seas una persona influyente... lo cual no es mi caso”, añadió.

Para Jasso Cruz, la decisión que tomó de quitarse la vida no estaba relacionada con su culpabilidad, sino con la inocencia que defendió hasta el final. “Quiero que esta decisión se entienda como un acto de rebeldía, un sacrificio para que mejore el sistema de justicia y se respete la presunción de inocencia. Un acto de rebeldía porque todo el sistema judicial está corrupto”, concluyó.

El Sindicato de la Unión de Trabajadores del IEMS se pronunció al respecto y exigió una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido con el profesor Alberto Jasso Cruz. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “(...) Era un profesor que enfrentaba una acusación de la que se declaraba inocente. Lamentamos profundamente que no encontrara otra salida ni recibiera acompañamiento a tiempo”, se lee en el comunicado del sindicato. Preguntas y respuestas