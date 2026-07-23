Profesor terminó con su vida tras ser acusado por una alumna de presunto abuso sexual: “Lo haré como un acto de rebeldía”

La última vez que vieron al profesor Alberto Israel Jasso Cruz fue en un video que él mismo publicó para informar que había decidido quitarse la vida debido a una situación que no podía tolerar en “este plano” existencial.
En su video de despedida explicó que, durante sus 25 años de trabajo en el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, nunca había vivido una situación “tan problemática” como la que enfrentaba en ese momento.
Y es que una estudiante lo denunció por presunto abuso sexual el pasado 14 de julio. El recurso fue presentado ante la Dirección Jurídica del instituto, bajo el argumento de que Jasso Cruz supuestamente la había tocado en seis ocasiones durante un mismo día.