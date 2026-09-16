Ella era Eliana Moreno, la periodista de Telemundo 52 que murió en el accidente de helicóptero en Los Ángeles

Desde muy pequeña, Eliana Moreno tenía claro el rumbo de su vida, a los 11 años supo con certeza que deseaba convertirse en reportera de televisión. Nacida en Orange, California, construyó paso a paso una sólida formación profesional que la llevó a graduarse en 2010 con una doble titulación en Periodismo Audiovisual y Ciencias Políticas por la Universidad Chapman.
Ese mismo año de su graduación dio el salto al fotoperiodismo aéreo al ingresar en la compañía Angel City Air. Con el paso del tiempo, su labor tras las cámaras y los micrófonos se consolidó en cadenas de peso como KCAL 9 y KCBS 2, antes de afianzarse como la voz e imagen desde las alturas para NBC4 y Telemundo 52.
En contexto: Video | Helicóptero de noticias de NBC se estrelló mientras cubría en vivo un accidente en Los Ángeles, EE. UU.; hay tres muertos
A bordo del icónico helicóptero NewsChopper4, Eliana cubrió durante años incendios forestales, persecuciones policiales a gran velocidad y emergencias de alto impacto en tiempo real. En las redes sociales se dio a conocer cariñosamente como “Eli in the Heli”, identidad que reflejaba el entusiasmo con el que ejercía el periodismo aéreo.