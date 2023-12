A nivel personal abordó abiertamente, en una entrevista con el New York Times , los desafíos que ha enfrentado en su vida, especialmente en relación con su salud mental. Compartió públicamente que padece el Síndrome de Asperger , un trastorno del espectro autista y confesó que vive con ciertos “demonios” en su mente.

A comienzos del año anunció el cambio de nombre y logo de Twitter , ahora X y se hizo oficial el retiro de los “chulos” azules de verificación a quienes no pagaran el nuevo servicio premium llamado Twitter Blue. Eliminó los que no pagaron, luego devolvió unos cuantos en medio de un tira y afloje que generó confusión y desazón (hasta nació una competencia, Threads, de otro magnate tecnológico Mark Zuckerberg sin mucho éxito).

Hace dos años y medio nadie daba un peso a la idea de que un personaje de la televisión como Javier Milei llegaría a la Presidencia de Argentina y menos con propuestas tan radicales. Pero las urnas y el hartazgo de los argentinos con el gobierno y especialmente con el manejo de la economía, lo llevó a ganarse el favor popular.

Economista libertario, de 53 años, prometió pasar con una “motosierra” sobre el gasto estatal y a fe que lo comenzó a aplicar una vez asumió las riendas en la Casa Rosada. Sin mediar reformas constitucionales y saltándose otros poderes, Milei expidió un decreto que contiene un gigante remezón a la economía argentina y presentó ante el Congreso un paquete de modificaciones de leyes que permitirá, entre otras cosas, la privatización de más de 40 empresas públicas, limitaciones al derecho de manifestaciones y la derogación en la protección a los consumidores contra aumentos abusivos de precios, cuando la inflación anual supera el 160% y el 40% de la población viven en la pobreza.

Su mano radical devaluó de entrada la moneda en más de un 50% y espera que con su paquete de medidas económicas el gasto público llegue al equivalente del 5% del PIB.

Los argentinos que lo llevaron al poder no parecen muy dispuestos a ceder tan abruptamente y protagonizaron manifestaciones en las calles porque no entienden cómo esas reformas podrán garantizarles una mejor calidad de vida cuando hoy tienen la soga al cuello. Pero Milei, a quien apodan “El Peluca”, no se despeina con esos vientos de impopularidad y muy seguramente contra viento y marea seguirá aplicando sus propuestas radicales que siguen siendo una incógnita para un país que necesita un líder que lo saque de los aprietos económicos y de la espiral descendente en la que viene sumido desde hace poco menos de una década.