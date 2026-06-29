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¿Hasta 2033? Nayib Bukele oficializa precandidatura para un tercer mandato presidencial

El partido del actual mandatario oficializó la aspiración del mandatario, quien en caso de ser reelecto superaría la década en el poder.

  • El partido de Nayib Bukele oficializó la precandidatura del actual mandatario para las elecciones programadas para el 2027. Foto: Marvin Recinos/ AFP via Getty Images
    El partido de Nayib Bukele oficializó la precandidatura del actual mandatario para las elecciones programadas para el 2027. Foto: Marvin Recinos/ AFP via Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El Salvador se prepara para un nuevo ciclo electoral con Nayib Bukele nuevamente en la contienda. El mandatario inscribió formalmente su precandidatura para buscar un tercer mandato consecutivo en las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027.

La noticia fue divulgada a través de las redes sociales por el presidente del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y primo del mandatario, Xavi Zablah Bukele, quien publicó imágenes de los documentos de inscripción validados por la Comisión Nacional Electoral del partido con el mensaje “estamos listos”.

Junto a Bukele, el actual vicepresidente Félix Ulloa también oficializó su precandidatura para repetir como fórmula presidencial. El funcionario agradeció la oportunidad de continuar con el proyecto de transformación del país, afirmando que “décadas y siglos de sueños frustrados comienzan a ser realidad” y que cuentan con el acompañamiento del pueblo salvadoreño.

¿Por qué Nayib Bukele va camino a una reelección indefinida?

La nueva postulación de Bukele es posible gracias a una reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa, con mayoría oficialista, el 31 de julio de 2025. Esta habilitó la reelección presidencial indefinida y modificó varios aspectos clave del sistema electoral.

Lea también: Aprueban reforma en El Salvador que permite la reelección presidencial indefinida

Dentro de esos cambios está la extensión del período presidencial, que pasó de cinco a seis años, además de la eliminación de la segunda vuelta presidencial. También se dispuso que los comicios para presidente, alcaldes y diputados se realicen el mismo día.

Aunque el segundo periodo de Bukele debía concluir en 2029, la reforma de 2025 permitió adelantar el proceso para que pueda postularse nuevamente en 2027.

La decisión del mandatario se produce en un contexto de altos niveles de aprobación ciudadana, que según una encuesta de CID Gallup alcanzó un 93% en mayo de 2026. Este respaldo, según las encuestas, se fundamenta principalmente en sus políticas de seguridad y la drástica reducción de los índices de criminalidad, así como en inversiones en infraestructura de salud y educación.

No obstante, la concentración de poder y la reelección consecutiva (originalmente prohibida por la Constitución salvadoreña) han generado fuertes críticas. Opositores y organismos internacionales han denunciado violaciones sistemáticas a los derechos humanos, reducción de las libertades civiles, casos de corrupción y nepotismo.

Se espera que en las elecciones primarias de su partido, Bukele no enfrente contrincantes de peso, consolidándose como el principal aspirante del oficialismo para la contienda de 2027. De resultar electo por tercera vez, su gobierno se extendería hasta el año 2033, acumulando un total de 14 años en el poder.

Siga leyendo | Bukele defendió con sarcasmo reelección indefinida en El Salvador: “De repente es el fin de la democracia”

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