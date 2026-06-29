¿Hasta 2033? Nayib Bukele oficializa precandidatura para un tercer mandato presidencial

El Salvador se prepara para un nuevo ciclo electoral con Nayib Bukele nuevamente en la contienda. El mandatario inscribió formalmente su precandidatura para buscar un tercer mandato consecutivo en las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027. La noticia fue divulgada a través de las redes sociales por el presidente del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y primo del mandatario, Xavi Zablah Bukele, quien publicó imágenes de los documentos de inscripción validados por la Comisión Nacional Electoral del partido con el mensaje “estamos listos”.

Junto a Bukele, el actual vicepresidente Félix Ulloa también oficializó su precandidatura para repetir como fórmula presidencial. El funcionario agradeció la oportunidad de continuar con el proyecto de transformación del país, afirmando que “décadas y siglos de sueños frustrados comienzan a ser realidad” y que cuentan con el acompañamiento del pueblo salvadoreño.

¿Por qué Nayib Bukele va camino a una reelección indefinida?

La nueva postulación de Bukele es posible gracias a una reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa, con mayoría oficialista, el 31 de julio de 2025. Esta habilitó la reelección presidencial indefinida y modificó varios aspectos clave del sistema electoral. Lea también: Aprueban reforma en El Salvador que permite la reelección presidencial indefinida Dentro de esos cambios está la extensión del período presidencial, que pasó de cinco a seis años, además de la eliminación de la segunda vuelta presidencial. También se dispuso que los comicios para presidente, alcaldes y diputados se realicen el mismo día. Aunque el segundo periodo de Bukele debía concluir en 2029, la reforma de 2025 permitió adelantar el proceso para que pueda postularse nuevamente en 2027. La decisión del mandatario se produce en un contexto de altos niveles de aprobación ciudadana, que según una encuesta de CID Gallup alcanzó un 93% en mayo de 2026. Este respaldo, según las encuestas, se fundamenta principalmente en sus políticas de seguridad y la drástica reducción de los índices de criminalidad, así como en inversiones en infraestructura de salud y educación.