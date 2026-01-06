Esta fue la última oferta que le hizo EE. UU. a Maduro antes de que tomara acción militar, según The Wall Street Journal

Según el diario estadounidense, la última oferta formal fue hecha el 23 de diciembre , cuando funcionarios gringos volvieron a contactar a Maduro para plantearle una salida del poder que incluía un retiro fuera del país y la posibilidad de evitar un proceso judicial en Estados Unidos. Esa llamada, señala el medio, fue rechazada por el líder del régimen, al igual que otras propuestas similares realizadas a lo largo de 2025.

Mientras Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores eran presentados ante un juez en su primera audiencia tras la captura ocurrida el sábado , el Wall Street Journal reveló detalles sobre los últimos intentos del Gobierno de Estados Unidos por negociar una salida sin juicio para el mandatario venezolano , propuestas que fueron rechazadas en repetidas ocasiones.

El Wall Street Journal indica que hubo acercamientos previos en el mes de mayo, así como nuevas gestiones a mediados de año. En ese periodo, el presidente Donald Trump aún no contemplaba una intervención militar directa en Venezuela y exploraba alternativas diplomáticas. En una reunión con su Consejo de Seguridad Nacional, Trump planteó la posibilidad de negociar con Maduro y consultó al Secretario de Estado Marco Rubio, quien se opuso a cualquier acuerdo de ese tipo.

De acuerdo con el medio, tras la negativa de Rubio, Trump decidió continuar manejando el tema de manera directa. Sin embargo, la disposición a negociar comenzó a deteriorarse en los meses siguientes. El diario señala que la paciencia del mandatario estadounidense se agotó definitivamente a mediados de diciembre, en un contexto marcado por apariciones públicas de Maduro que fueron interpretadas como gestos de desafío.

Fuentes citadas por el Wall Street Journal indican que Trump expresó en privado su molestia por declaraciones y videos en los que Maduro aparecía en tono burlón hacia Estados Unidos. Funcionarios del entorno presidencial consideraron entonces que esas actitudes representaban una falta de respeto y contribuían a cerrar cualquier espacio para una salida negociada.

La revelación del diario se conoce mientras avanza el proceso judicial contra Maduro en Estados Unidos, iniciado tras su captura y formalizado con la primera audiencia celebrada apenas un día antes.