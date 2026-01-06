Esta fue la última oferta que le hizo EE. UU. a Maduro antes de que tomara acción militar, según The Wall Street Journal

Mientras Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores eran presentados ante un juez en su primera audiencia tras la captura ocurrida el sábado, el Wall Street Journal reveló detalles sobre los últimos intentos del Gobierno de Estados Unidos por negociar una salida sin juicio para el mandatario venezolano, propuestas que fueron rechazadas en repetidas ocasiones.
Según el diario estadounidense, la última oferta formal fue hecha el 23 de diciembre, cuando funcionarios gringos volvieron a contactar a Maduro para plantearle una salida del poder que incluía un retiro fuera del país y la posibilidad de evitar un proceso judicial en Estados Unidos. Esa llamada, señala el medio, fue rechazada por el líder del régimen, al igual que otras propuestas similares realizadas a lo largo de 2025.