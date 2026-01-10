x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

¿Va para el Urabá por tierra? Tenga en cuenta estas novedades en la vía

En varios puntos del corredor vial que une a Medellín con el Urabá se han dado varias novedades.

  • Paso por el sector de Godó, en la autopista que lleva al Urabá antioqueño. FOTO: imagen tomada de redes.
El Colombiano
10 de enero de 2026
bookmark

Las autoridades viales del departamento han informado las novedades que se presentan sobre el corredor vial Medellín–Urabá, que une a esta subregión con la capital antioqueña.

Por ello, si usted piensa viajar a este importante sector turístico del departamento tenga en cuenta los siguientes anuncios.

Por ejemplo, en la variante de Fuemia, se habilitó paso controlado a un carril durante el día. No obstante, las autoridades anunciaron que se hará un cierre preventivo nocturno entre las 7:00 p. m. y las 5:00 a.m., como medida de seguridad.



De otro lado, en la zona urbana de Dabeiba, el tránsito permaneció controlado a un carril debido a una socavación, motivo por el cual se recomendó a los conductores acatar las indicaciones del personal vial.

Abren paso en Godó

Si bien hasta este viernes había paso a un carril en el sector Godó, y en el sector Guineales, todo cambió con los aguaceros de la madrugada de este sábado 10 de enero.

Cerca de las 7:30 a. m., las autoridades informaron del cierre total de la vía en elsector Godó, debido a la creciente de una quebrada. En el lugar permanecieron personal y maquinaria atendiendo la emergencia.

Afortunadamente, cerca de las 10:00 a. m. de este sábado 10 de enero, la Concesión Vial Autopistas Urabá anunció la rehabilitación del paso a un carril en este sector, con tránsito controlado.

La medida se mantendrá mientras personal técnico y maquinaria continuaban en el sitio realizando monitoreo permanente.

Las autoridades precisaron que el paso se mantendrá siempre y cuando las condiciones del terreno y del clima lo permitan.



Finalmente, la Concesión reiteró el llamado a los conductores para que circulen con precaución, respeten la señalización y atiendan las recomendaciones del personal que se encuentra en la vía, con el fin de evitar incidentes y garantizar la seguridad durante los desplazamientos por este corredor vial.

