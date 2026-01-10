¿Va para el Urabá por tierra? Tenga en cuenta estas novedades en la vía

Las autoridades viales del departamento han informado las novedades que se presentan sobre el corredor vial Medellín–Urabá, que une a esta subregión con la capital antioqueña.

Por ello, si usted piensa viajar a este importante sector turístico del departamento tenga en cuenta los siguientes anuncios. Por ejemplo, en la variante de Fuemia, se habilitó paso controlado a un carril durante el día. No obstante, las autoridades anunciaron que se hará un cierre preventivo nocturno entre las 7:00 p. m. y las 5:00 a.m., como medida de seguridad.





De otro lado, en la zona urbana de Dabeiba, el tránsito permaneció controlado a un carril debido a una socavación, motivo por el cual se recomendó a los conductores acatar las indicaciones del personal vial.

Abren paso en Godó

Si bien hasta este viernes había paso a un carril en el sector Godó, y en el sector Guineales, todo cambió con los aguaceros de la madrugada de este sábado 10 de enero.



Cerca de las 7:30 a. m., las autoridades informaron del cierre total de la vía en elsector Godó, debido a la creciente de una quebrada. En el lugar permanecieron personal y maquinaria atendiendo la emergencia.



Afortunadamente, cerca de las 10:00 a. m. de este sábado 10 de enero, la Concesión Vial Autopistas Urabá anunció la rehabilitación del paso a un carril en este sector, con tránsito controlado.

La medida se mantendrá mientras personal técnico y maquinaria continuaban en el sitio realizando monitoreo permanente. Las autoridades precisaron que el paso se mantendrá siempre y cuando las condiciones del terreno y del clima lo permitan.