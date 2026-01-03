Maduro ya fue imputado en Estados Unidos: Fue acusado de cinco delitos ante el Distrito Sur de Nueva York

Horas después de haber sido capturado en una controvertida operación en Caracas, este sábado ya fue imputado en Estados Unidos el presidente Nicolás Maduro.

Según Pam Bondi, fiscal General de Estados Unidos, Maduro y su esposa, Celia Flores, fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York. En el caso de Maduro, fue acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. “Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, dijo la fiscal, quien agradeció al Departamento de Justicia de EE. UU., así como a Trump “por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense”. Además, agradeció a las fuerzas armadas “que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”.

El presidente Donald Trump dijo este sábado que fuerzas estadounidenses capturaron al mandatario venezolano Nicolás Maduro, tras un “ataque a gran escala” contra Caracas y otras partes del país. “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país”, afirmó Trump en su red Truth Social.

Las primeras explosiones en Caracas se escucharon cerca de las 2:00 de la mañana (hora local). El gobierno de Maduro precisó que esta “gravísima agresión militar” incluyó objetivos en los estados Miranda y La Guaira, vecinos de la capital, así como Aragua, a una hora en auto. Uno de los objetivos en Caracas fue el fuerte militar Tiuna, el más importante del país. El ministro de Defensa denunció igualmente que los bombardeos afectaron poblaciones civiles, sin hasta ahora ofrecer un balance de víctimas. Un blindado se consumía en llamas en la base área La Carlota en Caracas. Trump anunció una conferencia de prensa sobre Venezuela a las 4:00 de la tarde (hora local) en su residencia de Mar-a-Lago en Florida. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dijo desconocer el paradero de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama”, señaló al canal VTV Rodríguez, la primera en la línea de sucesión del poder. Trump desconoce el poder de Maduro, tras su cuestionada elección en 2024, y lo acusa de encabezar una amplia red de narcotráfico. Desplegó de hecho una flota de buques de combate en el Caribe para luchar contra el tráfico de drogas y mató a unas 115 personas en bombardeos contra supuestas lanchas que transportaban drogas en el Caribe y Pacífico. Pero Maduro siempre dijo que el objetivo era su derrocamiento y apoderarse de las mayores reservas de petróleo del mundo. Trump llegó a decir que los días del izquierdista en el poder estaban “contados”. El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, anunció un “despliegue masivo de todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos. Sistemas de armas para la defensa integral”, según un video publicado en redes.