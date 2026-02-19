x

“Nos bajamos del avión perdiendo 1-0”: David González se despachó en reclamos por polémica derrota de América ante Junior

El cuadro barranquillero se impuso 2-1 a los caleños en el estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico.

  • El entrenador antioqueño David González dirige al América de Cali desde mediados del 2025. Foto: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
bookmark

Hubo polémica. Junior, actual campeón del fútbol colombiano, ganó el partido ante América en el Romelio Martínez al último minuto, con un penalti que cobró el experimentado delantero barranquillero Teófilo Gutiérrez. El futbolista celebró con euforia. El público también. Mientras tanto, el entrenador antioqueño David González, timonel de los vallecaucanos, reclamaba de manera airada al cuarto árbitro.

La controversia no se armó por la jugada del penalti, que fue muy clara: Andrés Mosquera Guardia golpeó a Guillermo Paiva dentro del área y el central pitó el penalti. La discusión se armó porque el partido se jugó varios minutos más de los que se repusieron de manera inicial. En el tiempo que excedió la adición inicial, llegó la acción que definió el duelo para los barranquilleros.

¿Qué dijo David González tras la derrota de América en Barranquilla?

Cuando el juez central del partido pitó penalti, corría el minuto 90+8. Poco tiempo atrás, al 90, el cuarto árbitro mostró en el tablero electrónico que se agregarían seis minutos. Por eso, después del gol de Junior el entrenador antioqueño le reclamó a la terna. Primero lo hizo con el cuarto hombre, que le dijo que se tenían que jugar siete minutos más. Sin embargo, fue al octavo cuando ocurrió la acción que definió el juego.

Le puede interesar: Falcao sufrió su cuarta lesión con Millonarios, ¿llegará para el partido de Sudamericana contra Nacional?

Una vez terminó el encuentro, ya con Junior como ganador, González caminó hacia el centro de la cancha, donde estaba el central. Le hizo el reclamo por el tiempo agregado. Este le respondió que dio un poco más por un par de jugadas. Entre ellas estaba una en la que el futbolista Kevin Angulo, de América, se quedó en el suelo un tiempo después de recibir una falta. El timonel del cuadro caleño dijo que, por el contrario, regañó al jugador por no haber hecho más tiempo en el piso.

“Hay incongruencias que terminan haciendo ganar partidos a unos y perderlos a otros. Tuvimos el condicionante de casi que habernos bajado del avión perdiendo 1-0, como si hubiéramos empezado el partido con un gol en contra en la planilla. Al final, nosotros debimos dejar el partido en el 1-1. Demasiadas cosas que hablar con el tema de la resposición, de cuánto dijo el central, el cuarto y el línea porque dijeron cosas distintas. Yo pregunté: ¿qué pasa acá? Les dije que se pusieran de acuerdo entre ellos”, aseguró González.

Le puede interesar: Estas fueron las ventas de jugadores más caras de fútbol colombiano en 2025

El timonel agregó que, además, el primer tanto del Junior, anotado cuando iban siete minutos del primer tiempo tras una situación que ocurrió a los tres, también fue polémica. Según David, aunque la mano de Ómar Bertel era evidente, ocurrió que antes de darle en el brazo la pelota pegó en la pierna y que, aunque la vieron en el VAR, el central la convalidó. Luis Fernando Muriel, uno de los mejores refuerzos del balompié colombiano para este año, anotó y definió un partido lleno de polémica.

