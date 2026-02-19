Revelan que Peter Greene, legendario villano de La Máscara y Pulp Fiction, murió por un disparo accidental

En diciembre de 2025 se conoció la muerte de Peter Greene, de 60 años, reconocido actor de películas como Pulp Fiction y The Mask (La Máscara), cuyo cuerpo fue hallado en su apartamento del Lower East Side, en Nueva York.

Los vecinos dijeron a las autoridades que, antes del hallazgo, escucharon música durante toda la noche en el lugar donde se encontraba Greene, por lo que tocaron a la puerta y, al no obtener respuesta, procedieron a llamar al 911.

En contexto: Falleció a los 60 años Peter Greene, legendario villano en La Máscara y Pulp Fiction

Sin embargo, la Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York informó al diario TMZ que tras la investigación concluyeron que la muerte fue accidental, puesto que el actor se disparó en la axila izquierda y la bala causó daños en la arteria braquial, que suministra sangre al brazo, al codo, al antebrazo y a la mano.