Apareció Nicolás Maduro tras los terremotos en Venezuela y envió un mensaje desde la cárcel: esto dijo

El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, publicó este jueves un mensaje dirigido a la población venezolana tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el miércoles.
El pronunciamiento fue difundido a través de sus redes sociales y está fechado en Nueva York, donde permanece recluido junto a su esposa, Cilia Flores, en una prisión federal de Estados Unidos, mientras enfrenta cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y uso de armas. En su mensaje, hizo un llamado a la unidad y al respaldo de las comunidades frente a la emergencia.