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Apareció Nicolás Maduro tras los terremotos en Venezuela y envió un mensaje desde la cárcel: esto dijo

El exmandatario difundió un mensaje en redes sociales este jueves, mientras permanece detenido en una prisión federal en Nueva York. El pronunciamiento se produjo después de los dos terremotos registrados el miércoles en Venezuela, que dejaron un balance preliminar de 188 muertos y 1.520 heridos, según las autoridades.

  • Nicolás Maduro reapareció desde una prisión federal en Estados Unidos tras los terremotos en Venezuela. FOTO: Colprensa
    Nicolás Maduro reapareció desde una prisión federal en Estados Unidos tras los terremotos en Venezuela. FOTO: Colprensa
  • El exmandatario difundió un mensaje en redes sociales dirigido a la población afectada por la emergencia. FOTO: Alfredo Lasry R/Getty Images
    El exmandatario difundió un mensaje en redes sociales dirigido a la población afectada por la emergencia. FOTO: Alfredo Lasry R/Getty Images
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 1 hora
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El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, publicó este jueves un mensaje dirigido a la población venezolana tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el miércoles.

El pronunciamiento fue difundido a través de sus redes sociales y está fechado en Nueva York, donde permanece recluido junto a su esposa, Cilia Flores, en una prisión federal de Estados Unidos, mientras enfrenta cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y uso de armas. En su mensaje, hizo un llamado a la unidad y al respaldo de las comunidades frente a la emergencia.

Maduro inició su pronunciamiento con un mensaje dirigido a los ciudadanos: ”Pueblo amado de Venezuela: ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra patria, Cilia (Flores) y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo”.

El exmandatario difundió un mensaje en redes sociales dirigido a la población afectada por la emergencia. FOTO: Alfredo Lasry R/Getty Images
El exmandatario difundió un mensaje en redes sociales dirigido a la población afectada por la emergencia. FOTO: Alfredo Lasry R/Getty Images

Siga leyendo: María Corina Machado envía mensaje a Venezuela tras terremoto: “las palabras más difíciles y dolorosas”

Maduro pidió apoyar a las comunidades y a los equipos de rescate

En el texto difundido en redes sociales, el exmandatario sostuvo que el momento exige actuar de manera conjunta. ”Hoy, la palabra es una sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción. Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos, y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate”, afirmó.

También llamó a brindar apoyo a las personas afectadas y a colaborar con las instituciones encargadas de atender la emergencia. En ese contexto, pidió ”ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir” y mencionó el trabajo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Protección Civil, bomberos, trabajadores y voluntarios.

Asimismo, expresó: “Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad. Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!”.

De interés: Reportan saqueos en comercios de La Guaira y Catia La Mar tras los devastadores terremotos en Venezuela

Balance preliminar de víctimas y daños

En la mañana de este jueves, unas doce horas después de los dos terremotos, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que el balance preliminar asciende a 188 personas fallecidas y 1.520 heridas.

Además, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó que al menos 346 construcciones, entre ellas edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas por los movimientos telúricos.

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