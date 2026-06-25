Apareció Nicolás Maduro tras los terremotos en Venezuela y envió un mensaje desde la cárcel: esto dijo

El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, publicó este jueves un mensaje dirigido a la población venezolana tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el miércoles. El pronunciamiento fue difundido a través de sus redes sociales y está fechado en Nueva York, donde permanece recluido junto a su esposa, Cilia Flores, en una prisión federal de Estados Unidos, mientras enfrenta cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y uso de armas. En su mensaje, hizo un llamado a la unidad y al respaldo de las comunidades frente a la emergencia.

Maduro inició su pronunciamiento con un mensaje dirigido a los ciudadanos: ”Pueblo amado de Venezuela: ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra patria, Cilia (Flores) y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo”.

El exmandatario difundió un mensaje en redes sociales dirigido a la población afectada por la emergencia. FOTO: Alfredo Lasry R/Getty Images

Maduro pidió apoyar a las comunidades y a los equipos de rescate

En el texto difundido en redes sociales, el exmandatario sostuvo que el momento exige actuar de manera conjunta. ”Hoy, la palabra es una sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción. Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos, y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate”, afirmó. También llamó a brindar apoyo a las personas afectadas y a colaborar con las instituciones encargadas de atender la emergencia. En ese contexto, pidió ”ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir” y mencionó el trabajo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Protección Civil, bomberos, trabajadores y voluntarios. Asimismo, expresó: “Venezuela ha enfrentado grandes pruebas y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad. Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!”.

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Balance preliminar de víctimas y daños