¿Una medida efectiva? Niños desde los 5 años recibirán clases de manejo seguro de armas en EE. UU.

Niños a partir de los cinco años empezarán a tomar clases de seguridad en el manejo de armas en Tennessee, un estado gobernado por republicanos que se convertirá en el primero de Estados Unidos en aprobar una ley de este tipo.

En 2024, la legislatura estatal aprobó un proyecto de ley que ordena estos cursos, que se empezarán a impartir en las escuelas públicas en el inicio del nuevo año académico, al final del verano.

El Departamento de Educación estatal publicó directrices que establecen que los alumnos de cinco a ocho años deberían, por ejemplo, poder distinguir entre un arma real y una falsa.

Añadió que también deben aprender a “demostrar una actitud responsable respecto a las armas de fuego” e identificar las partes de un arma, como el gatillo, el cañón o la boca. El curso será anual y obligatorio para los estudiantes hasta que terminen la escuela secundaria.