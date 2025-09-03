x

¿Una medida efectiva? Niños desde los 5 años recibirán clases de manejo seguro de armas en EE. UU.

Tennessee es el primer estado en aprobar la ley que ordena estas clases. Los cursos deberán enseñar a distinguir entre un arma real y una falsa, e identificar sus partes, como el gatillo, el cañón o la boca.

  • Quienes defienden esta clase, dicen que es una forma de responder a los tiroteos escolares, que son trágicamente frecuentes en Estados Unidos. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

Niños a partir de los cinco años empezarán a tomar clases de seguridad en el manejo de armas en Tennessee, un estado gobernado por republicanos que se convertirá en el primero de Estados Unidos en aprobar una ley de este tipo.

En 2024, la legislatura estatal aprobó un proyecto de ley que ordena estos cursos, que se empezarán a impartir en las escuelas públicas en el inicio del nuevo año académico, al final del verano.

Lea aquí: Congresista demócrata fue asesinada en su casa en Minnesota, Estados Unidos: “Fue un acto de violencia política”

El Departamento de Educación estatal publicó directrices que establecen que los alumnos de cinco a ocho años deberían, por ejemplo, poder distinguir entre un arma real y una falsa.

Añadió que también deben aprender a “demostrar una actitud responsable respecto a las armas de fuego” e identificar las partes de un arma, como el gatillo, el cañón o la boca. El curso será anual y obligatorio para los estudiantes hasta que terminen la escuela secundaria.

Los defensores de la clase dicen que es una forma de responder a los tiroteos escolares, que son trágicamente frecuentes en Estados Unidos, donde hay más armas que personas.

Tennessee es el primer estado en aprobar la ley que ordena clases de seguridad en el uso de las armas para niños, aunque Utah y Arkansas también han aprobado leyes similares recientemente.

Siga leyendo: Murió manifestante que fue baleado en una protesta contra Donald Trump en EE. UU.

Las directrices estatales no especifican cómo los educadores deben enseñar este material ni cuánto tiempo debería durar el curso, solo indican que los instructores no deberían usar “municiones reales, disparos reales o armas reales”, y que deberían ser “neutrales en cuanto a su punto de vista sobre temas políticos”.

Las autoridades escolares pueden invitar a la policía o a expertos en salud pública para ayudar a impartir esta clase.

Las armas son la principal causa de muerte entre niños y adolescentes en Estados Unidos, según los funcionarios de salud pública del país.

La semana pasada, un atacante fuertemente armado mató a dos niños e hirió a otros 14 en una iglesia católica adjunta a una escuela en Minneapolis, Minnesota. Tres adultos también resultaron heridos.

Estados Unidos tiene la tasa más alta de muertes por violencia armada de cualquier país desarrollado.

