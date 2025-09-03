Más de mil millones de personas padecen trastornos de salud mental en el mundo, advierte la OMS

Un panorama global con vacíos persistentes

Los hallazgos se basan en dos documentos clave: World mental health today y Mental health atlas 2024. Ambos coinciden en que, aunque muchos países han reforzado sus programas de salud mental, persisten vacíos estructurales. Uno de los datos más críticos es el del suicidio, que en 2021 causó unas 727.000 muertes y es hoy una de las principales causas de defunción entre jóvenes de todos los contextos socioeconómicos. Pese a los esfuerzos, la reducción proyectada para 2030 apenas llegaría al 12 %, lejos de la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que busca reducir en un tercio las tasas de suicidio.

El Mental health atlas 2024 muestra que, desde 2020, los países han mejorado sus planes y políticas, con mayor integración de la salud mental en la atención primaria. El 71 % cumple al menos tres de los cinco criterios de la OMS en este ámbito. De igual forma, más del 80 % de los Estados ofrece hoy apoyo psicosocial en emergencias, frente al 39 % en 2020, lo que evidencia un progreso significativo. Sin embargo, el informe revela que la inversión sigue siendo mínima: en promedio, los países destinan apenas el 2 % del presupuesto total de salud a esta área, porcentaje que no ha cambiado desde 2017. Las disparidades son marcadas: los países de ingresos altos gastan 65 dólares per cápita en salud mental, mientras que los de ingresos bajos apenas invierten 0,04 dólares. Entérese de más: Párele bolas a su salud mental El acceso a profesionales especializados también es desigual. El promedio mundial es de 13 trabajadores de salud mental por cada 100.000 habitantes, pero en los países de ingresos bajos y medianos las carencias son graves, lo que limita cualquier avance. Otro reto es la transición hacia modelos comunitarios, ya que menos del 10 % de los países ha completado este proceso, y la hospitalización psiquiátrica sigue siendo el modelo predominante. En casi la mitad de los casos, las hospitalizaciones se hacen sin el consentimiento del paciente y más del 20 % implican estancias superiores a un año.

La urgencia de transformar la atención en salud mental

Ante este panorama, la OMS insiste en que la salud mental no puede seguir siendo la parte olvidada de la salud pública. El Director General del organismo, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió: “La transformación de los servicios de salud mental es uno de los desafíos más urgentes para la salud pública. Invertir en salud mental significa invertir en las personas, las sociedades y las economías. Es una medida que ningún país puede permitirse descuidar: todos los gobiernos y dirigentes tienen la responsabilidad de actuar con urgencia y garantizar que la atención a la salud mental no se considere un privilegio, sino un derecho básico para todos”.