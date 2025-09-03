Este mes se estrena el Colombia Fashion Summit, un nuevo espacio para pensar la industria de la moda en la ciudad

Medellín, en su camino a consolidarse como epicentro del Sistema Moda en América Latina, celebrará este año la primera edición del Colombia Fashion Summit, una jornada empresarial creada con el propósito de convertirse en un espacio referente para conversar sobre la moda, la industria, sus desafíos y su futuro, no solo en el país sino en el continente.

El encuentro se realizará el 25 de septiembre de 2025 en el Colegio La Enseñanza y reunirá a más de 350 empresarios, directivos y expertos internacionales para analizar las transformaciones del sector y diseñar estrategias que impulsen su competitividad y sostenibilidad.

El proyecto, impulsado por Inexmoda y el diario Modaes, con más de quince años de trayectoria como medio de referencia en información económica para los profesionales del negocio de la moda en el mundo de habla hispana, toma como referencia la jornada Barcelona Fashion Summit, en la que desde 2013 se reúnen cada año en la ciudad española los líderes de esta industria en España y otros países, formando uno de los encuentros más importantes del negocio de la moda en el sur de Europa.

“Colombia Fashion Summit representa nuestra visión de construir una industria más fuerte, internacionalizada y conectada con los grandes desafíos del mundo. Queremos que Medellín se proyecte no sólo como capital de la moda latinoamericana, sino como un hub que atrae inversión, talento y oportunidades para transformar la manera de entender la moda desde la sostenibilidad, la innovación y la tecnología. Esta es la oportunidad para inspirarnos, retarnos a pensar diferente y abrir nuevas posibilidades de expansión y crecimiento”, afirmó Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.