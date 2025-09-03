x

Este mes se estrena el Colombia Fashion Summit, un nuevo espacio para pensar la industria de la moda en la ciudad

El encuentro será el próximo 25 de septiembre y reunirá más de 350 empresarios, directivos y expertos en el sector tanto nacionales como internacionales.

  • Las inscripciones están abiertas. Las entradas se compran a través de la página de Inexmoda.
Colprensa
hace 14 horas
bookmark

Medellín, en su camino a consolidarse como epicentro del Sistema Moda en América Latina, celebrará este año la primera edición del Colombia Fashion Summit, una jornada empresarial creada con el propósito de convertirse en un espacio referente para conversar sobre la moda, la industria, sus desafíos y su futuro, no solo en el país sino en el continente.

El encuentro se realizará el 25 de septiembre de 2025 en el Colegio La Enseñanza y reunirá a más de 350 empresarios, directivos y expertos internacionales para analizar las transformaciones del sector y diseñar estrategias que impulsen su competitividad y sostenibilidad.

El proyecto, impulsado por Inexmoda y el diario Modaes, con más de quince años de trayectoria como medio de referencia en información económica para los profesionales del negocio de la moda en el mundo de habla hispana, toma como referencia la jornada Barcelona Fashion Summit, en la que desde 2013 se reúnen cada año en la ciudad española los líderes de esta industria en España y otros países, formando uno de los encuentros más importantes del negocio de la moda en el sur de Europa.

“Colombia Fashion Summit representa nuestra visión de construir una industria más fuerte, internacionalizada y conectada con los grandes desafíos del mundo. Queremos que Medellín se proyecte no sólo como capital de la moda latinoamericana, sino como un hub que atrae inversión, talento y oportunidades para transformar la manera de entender la moda desde la sostenibilidad, la innovación y la tecnología. Esta es la oportunidad para inspirarnos, retarnos a pensar diferente y abrir nuevas posibilidades de expansión y crecimiento”, afirmó Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

“En una industria en constante transformación como la de la moda y en un momento macroeconómico tan convulso como el actual, estar conectado con los principales actores del sector y conocer qué están haciendo y qué opinan las principales empresas del mundo resulta clave. Por ello, la implantación de Barcelona Fashion Summit en Colombia no podría tener lugar en un mejor momento: los actores del sector deben compartir para mejorar y seguir compitiendo en un contexto cada vez más global”, dijo Pilar Riaño, fundadora de Modaes.

El evento tomará como punto de partida las grandes transformaciones que enfrenta el negocio de la moda a nivel global, como la sostenibilidad, la transformación digital, el consumo consciente y la expansión internacional.

Estos temas se desarrollarán en una jornada que integra conferencias magistrales, paneles de discusión y espacios de networking con un programa que abordará cómo escoger mercados para crecer, cómo seducir en entornos saturados, cuáles son los caminos para que la sostenibilidad pase de ser un valor agregado a convertirse en norma y cómo comunicar efectivamente en una industria hipercompetitiva.

“Este es el momento para que los líderes empresariales se anticipen a los cambios, evolucionen sus modelos de negocio y apuesten por la internacionalización. Queremos que el conocimiento se convierta en motor de decisiones estratégicas y que desde Medellín nazcan las conversaciones que marcarán el rumbo de la moda en América Latina”, comentó el Presidente Ejecutivo de Inexmoda.

La agenda contará con la participación de líderes y referentes que aportarán su visión estratégica sobre el presente y futuro del sector. Entre ellos se destacan Adriana Ochoa, gerente general de Totto, Jorge Rodríguez, gerente general de Cueros Vélez, Fernando Maudo, presidente del consejo de administración de Kiabi, Lina Lopera, directora de Tous en México, Rafael Covarrubias, director de EY, Patricia Alonso, directora corporativa de marketing y comunicación de Adolfo Domínguez, Juan Franco, vicepresidente de estrategia de DDB Colombia, Domingo Barrachina, director de expansión de Flabelus y a Andrea de Juan, directora de marketing de Silbon.

Las inscripciones están abiertas. Las entradas se compran a través de la página de Inexmoda.

