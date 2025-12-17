En un nuevo ataque, EE. UU. destruyó presunta narcolancha en el Pacífico: cuatro personas murieron

Estados Unidos no para sus ataques en aguas internacionales, pues este miércoles se confirmó un nuevo bombardeo a una lancha en el Pacífico Oriental. 4 personas murieron en el ataque.

La confirmación del ataque lo hizo el Comando Sur de EE. UU., a través de su cuenta de X, quien informó que con el liderazgo del secretario de Defensa, Pete Hegseth, se llevó a cabo la ofensiva contra la embarcación.

“El 17 de diciembre, bajo la dirección de Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada en aguas internacionales”, dijo la Fuerzas Armada del país norteamericano.

Para la Armada estadounidense, la embarcación transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y participaba en operaciones de tráfico de drogas. “Cuatro narcoterroristas hombres murieron y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, expresaron desde Washington.