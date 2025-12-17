x

Trump designó al régimen de Maduro como “organización terrorista extranjera”: estos son sus efectos

La figura de “organización terrorista extranjera”, contemplada en la ley estadounidense, se trata de una medida con amplias consecuencias jurídicas y financieras.

  • Donald Trump incluyó al régimen de Nicolás Maduro en la lista de “organizaciones terroristas extranjeras” donde aparecen organizaciones armadas, redes terroristas y grupos insurgentes a nivel internacional. FOTO: AFP
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 8 horas
bookmark

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que “el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera” por su administración.

El mandatario aseguró este martes en su red social Truth Social que el “régimen ilegítimo” de Nicolás Maduro “está usando petróleo de campos petroleros robados para financiarse a sí mismo, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.

La figura de “organización terrorista extranjera” (Foreign Terrorist Organization, FTO) está contemplada en la legislación estadounidense y conlleva una serie de consecuencias legales automáticas.

Lea más: Trump insinúa que Estados Unidos comenzará a realizar ataques por tierra en Venezuela

Estados Unidos incluye en esta lista a grupos islamistas, separatistas, guerrillas y más recientemente pandillas y organizaciones de la droga de Latinoamérica.

De acuerdo con la norma, una organización designada como FTO puede solicitar una revisión judicial de la decisión ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, siempre que lo haga dentro de los 30 días siguientes a la publicación oficial de la designación en el Registro Federal.

En el ámbito penal, la ley estadounidense establece que es ilegal que cualquier persona en Estados Unidos, o sujeta a la jurisdicción del país, proporcione de manera consciente “apoyo material o recursos” a una FTO designada.

Esto incluye una amplia gama de bienes y servicios que abarcan desde dinero y servicios financieros hasta entrenamiento, asesoría, transporte, equipos de comunicación, armas, explosivos o personal, entre otros, con la excepción de medicamentos y materiales religiosos.

La designación también tiene consecuencias migratorias. Los representantes y miembros de una FTO que sean extranjeros se consideran inadmisibles en territorio estadounidense y, en determinadas circunstancias, pueden ser objeto de procesos de deportación.

Además, cualquier institución financiera de Estados Unidos que tenga conocimiento de que posee o controla fondos en los que una organización terrorista designada, o alguno de sus agentes, tenga un interés, está obligada a retener dichos recursos y reportarlos a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Según el Departamento de Estado, otros efectos de la designación es estigmatizar e aislar internacionalmente a las entidades señaladas, disuadir donaciones y transacciones económicas con ellas, aumentar la conciencia pública sobre sus actividades y enviar un mensaje directo a otros gobiernos sobre las preocupaciones de Estados Unidos.

A finales de noviembre, EE. UU. también designó al Cartel de los Soles como una organización terrorista a la que Washington vincula con Maduro.

La designación ocurre en medio del despliegue militar iniciado en agosto por la administración de Trump en el Caribe.

“Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, que designa como organización terrorista al inexistente Cartel de los Soles”, había indicado la cancillería en un comunicado.

Ridículos, son unos ridículos. Se repiten y se repiten y se repiten, y por eso van de fracaso en fracaso”, dijo por su parte la vicepresidenta Delcy Rodríguez en un acto de gobierno. “Si ellos de verdad quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que irse a Ecuador y buscar ahí mismo, en la presidencia de la República, que tiene la principal empresa de exportación de cocaína para el mundo”.

Caracas había asegurado que la designación se trata de una “infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela”.

Marco Rubio sostiene que el Cartel de los Soles es dirigido por Maduro y otros altos funcionarios “que han corrompido el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela”.

“El Cartel de los Soles, junto con otras FTO (organizaciones terroristas) designadas, incluyendo Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”, declaró Rubio al anunciar la designación a mediados de noviembre.

Expertos descartan la existencia de una organización formalmente establecida y se refieren a redes de corrupción permisivas con actividades ilícitas. Además, consideran que la declaratoria le abre a Washington un ámbito de posibilidades, tanto militares como de sanciones, para seguir ejerciendo presión sobre Maduro.

Puede leer: María Corina Machado dice que para conseguir la libertad en Venezuela hace falta ejercer fuerza

