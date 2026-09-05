“Se salió de control”: revelan nuevos detalles del múltiple homicidio del músico Jonathan Meléndez y su familia en México

Se conocieron nuevos detalles del homicidio del músico Jonathan Meléndez, integrante del grupo ‘Camilo Séptimo’, y de gran parte de su familia –su esposa, Ana Paola Barragán, embarazada de cuatro meses, su hija Sofía, de tres años, Aleyda Romero, una joven de 21 años que trabajaba como niñera y la mascota de la casa–. Al parecer, uno de los detenidos por el múltiple crimen habría dicho que las cosas “se salieron de control”.

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Así lo informó el periodista Carlos Jiménez, también conocido como C4, a través de su cuenta de X. “HORA DICE q LOS MATÓ por MILLONES en BITCOINS y DLLS. El tipo q asesinó al tecladista de @CamiloVIImx 1º dijo q iba por un préstamo de $300 mil. Ahora afirma q iba a exigirle Dlls y 30 millones en bitcoins, pero q las cosas salieron de control y por eso mató a todos. @FiscaliaEdomex lo tiene detenido”, escribió el periodista.

Las presuntas declaraciones, que no han sido confirmadas por ninguna fuente oficial, serían del presunto autor del crimen, Diego Sebastián “N”, de 51 años y de nacionalidad argentina, quien era socio comercial de Jonathan Meléndez en una administradora de rentas vacacionales.

El hombre, que fue detenido menos de 24 horas después del múltiple crimen, quedó registrado en las cámaras de seguridad del ascensor del edificio donde vivían las víctimas. El otro detenido es Gerardo “N”, identificado como chofer de Diego Sebastián, a quién, al parecer, esperó afuera del edificio durante el ataque.

Jiménez también señaló que tras cometer el asesinato, Diego Sebastián “N”, habría permanecido dentro del apartamento, ubicado en el fraccionamiento Gran Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, para buscar dinero.

“LOS ASESINÓ, y SE QUEDÓ a BJSCAR $$ en el PENTHOUSE. Así entraron los 1os agentes de @GobAtizapan y @SEMAR_mx al PH donde estaban sin vida el tecladista de @CamiloVIImx su familia y una trabajadora. Cuando los guardias del edificio tocaron, el asesino les contestó y dijo q no podía salir. Por eso regresaron más tarde ya con policías... así hallaron todo... el criminal acababa de escapar”, escribió Jiménez.

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Según versiones preliminares del crimen, ocurrido el pasado martes 1 de septiembre, cuando Jonathan Meléndez llegó a su apartamento, Diego Sebastián “N” presuntamente lo estaba esperando sentado en la sala. El supuesto agresor le exigió una cantidad de dinero, ambos discutieron y Jonathan se habría percatado de lo ocurrido con su familia. Posteriormente Diego Sebastián lo habría sometido, amarrado y amordazado, y le habría quitado la vida con un arma de fuego.

El único sobreviviente del múltiple crimen es el hijo de seis años de la pareja que logró sobrevivir tras esconderse en una habitación, debajo de las cobijas.