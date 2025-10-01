Amenaza de bomba obliga al cierre del Oktoberfest en Alemania mientras la policía investiga incendio en casa llena de explosivos

El famoso Oktoberfest de Alemania fue clausurado el miércoles debido a una amenaza de bomba, mientras la policía de Múnich investigaba un incidente mortal en otra parte de esa ciudad, donde se produjo un incendio en una casa llena de explosivos.6

La policía arrasó el lugar donde se celebra el festival anual de la cerveza en el centro de Múnich, tras haberse movilizado previamente en torno a la casa residencial en llamas en el norte de la ciudad, que según dijeron había sido escenario de una “disputa familiar” mortal.

Lea también: ¿Quiénes pusieron una bomba en Amalfi hace dos semanas? Dos sospechosos ya están presos

“Debido a una amenaza de bomba no especificada en relación con el incidente en el norte de Múnich, el recinto del festival en Theresienwiese permanecerá cerrado hasta las 5:00 p. m., (hora local)”, informó la policía en su canal de WhatsApp.

La alarma sobre el incidente en el norte de la ciudad se dio antes del amanecer, cuando se escucharon explosiones en el interior de la casa en llamas y comandos policiales acudieron al lugar, donde también había sido incendiada una camioneta en la calle.

La policía indicó que “según la información actual, el edificio residencial fue incendiado deliberadamente como resultado de una disputa familiar”.

Una persona gravemente herida fue encontrada más tarde cerca del lugar y ya había fallecido, dijeron, añadiendo que “otra persona sigue desaparecida, pero no hay indicios de que represente una amenaza”.

Las autoridades enviaron un equipo de artificieros al edificio residencial en el barrio de Lerchenau mientras una columna de humo se elevaba en el cielo matutino.