Estados Unidos sancionó a miembros de la Corte Penal Internacional por investigar a Israel

Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a otros cuatro jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), incluidos juristas de países aliados como Francia y Canadá, en un nuevo esfuerzo por obstaculizar la actuación del tribunal de La Haya.

“El tribunal es una amenaza para la seguridad nacional que ha sido un instrumento de guerra jurídica contra Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Rubio afirmó que los cuatro juristas intentaron investigar o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel “sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones”.

La CPI, en su propio comunicado, denunció el “ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial”.

Las sanciones alcanzan al juez francés Nicolas Guillou, quien preside un caso en el que se emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El caso fue presentado por el Estado de Palestina, que no es reconocido por Washington, pero, a diferencia de Israel o Estados Unidos, se ha adherido al estatuto que estableció el tribunal en La Haya.

Guillou, un veterano jurista, trabajó durante varios años en Estados Unidos asistiendo al Departamento de Justicia durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017). También participó en juicios vinculados a Kosovo y Líbano.

Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, estuvo en Washington dos días antes, expresó su “consternación” por la medida.

Las sanciones son “contrarias al principio de independencia de la justicia”, declaró un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores francés.

La fiscalía del tribunal alega que Netanyahu es responsable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la ofensiva israelí en Gaza, incluyendo ataques intencionales contra civiles y el uso de la hambruna como método de guerra.