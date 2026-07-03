Se vienen sequías y olas de calor intensas: La Organización Meteorológica Mundial alerta por aumento de El Niño

Si bien el incremento de una ola de calor ya afecta a varios países en Europa y América Latina, la alarma sigue creciendo. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se han instaurado condiciones de El Niño en el Pacífico tropical y se prevé su rápida intensificación en los próximos meses, lo que aumentará la probabilidad de olas de calor, sequías, lluvias intensas y otros fenómenos meteorológicos extremos.
Es por ello que la comunidad de la OMM está reforzando la coordinación, los servicios de información climática y el apoyo en materia de alertas tempranas a fin de ayudar a los gobiernos, los organismos humanitarios, los sectores sensibles al clima, como la agricultura y la salud, y las comunidades vulnerables a prepararse para los posibles impactos.