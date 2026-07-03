Se vienen sequías y olas de calor intensas: La Organización Meteorológica Mundial alerta por aumento de El Niño

Si bien el incremento de una ola de calor ya afecta a varios países en Europa y América Latina, la alarma sigue creciendo. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se han instaurado condiciones de El Niño en el Pacífico tropical y se prevé su rápida intensificación en los próximos meses, lo que aumentará la probabilidad de olas de calor, sequías, lluvias intensas y otros fenómenos meteorológicos extremos. Es por ello que la comunidad de la OMM está reforzando la coordinación, los servicios de información climática y el apoyo en materia de alertas tempranas a fin de ayudar a los gobiernos, los organismos humanitarios, los sectores sensibles al clima, como la agricultura y la salud, y las comunidades vulnerables a prepararse para los posibles impactos.

¿Qué se alertó?

En su más reciente boletín mensual sobre el clima estacional en el mundo, la OMM estableció que, según sus proyecciones, lo más seguro es que El Niño evolucione rápidamente hacia un episodio intenso durante los meses de julio a septiembre de este año. Las predicciones, que se hicieron mediante conjuntos multimodelos de los principales centros mundiales de producción, indican un calentamiento constante y significativo de las temperaturas oceánicas en todo el Pacífico ecuatorial central y oriental, y se espera que las anomalías medias estacionales de la temperatura de la superficie del mar superen los 2 °C en regiones clave de vigilancia.

Pero eso no es todo. Los modelos de predicción coinciden de forma notable y se espera que El Niño continúe intensificándose durante el otoño del hemisferio norte y que su influencia se extienda a muchas regiones del planeta. Por lo que respecta a la cuenca del Atlántico ecuatorial, se espera que se mantenga, en general, más cálida que la media. Justamente por esta llegada del fenómeno de El Niño, en Colombia han crecido las alertas por un posible apagón gracias a la reducción de los embalses por las altas temperaturas. Además de los riesgos naturales como sequías e incendios causados por el calor. Además, el Global Seasonal Climate Update (Boletín sobre el clima estacional mundial) complementa el boletín de la OMM El Niño/La Niña Hoy, publicado el 2 de junio.

Planificación mancomunada