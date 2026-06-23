¿Colombia al borde del apagón? Embalses caerían al 19% por El Niño “muy fuerte”

El sistema energético de Colombia atraviesa uno de sus momentos más desafiantes de la última década. Con un incremento sostenido en el consumo de los hogares y las industrias por vacaciones de mitad de año y la celebración del Mundial; sumado a un panorama climático que amenaza con reducir las lluvias a niveles críticos por olas de calor, el país se encuentra en una carrera contra el tiempo para garantizar que los focos y electrodomésticos sigan encendidos.
Según el más reciente boletín energético de XM, el administrador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), las variables actuales obligan a encender todas las alarmas preventivas.
En lo corrido de junio de 2026, la demanda de energía en el país muestra un comportamiento al alza, que preocupa a los expertos. En comparación con el mismo periodo del año pasado, el consumo creció un 5,99%.
Este incremento sigue la misma tendencia de mayo, cuando se marcaron hitos con los días de mayor demanda histórica de energía, alcanzando los 261,86 GWh-día, y picos de potencia de 12,475 MW.
Asimismo, las regiones con mayor aumento en su demanda comercial fueron Chocó, con un 14,44%, seguido de Guaviare con un 13,18%. Otras zonas como el Valle (8,80%) y el Caribe (6,84%) también superan el promedio nacional, presionando una red que ya identifica múltiples restricciones operativas.
Este dinamismo en el consumo, impulsado en parte por las altas temperaturas, sitúa al sistema cerca de los escenarios más exigentes proyectados por la UPME, recalcó XM.
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