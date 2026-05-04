“Queremos volver a casa”: Angustiante video de pasajero a bordo del crucero con hantavirus

La situación a bordo del crucero MV Hondius, investigado por un brote de hantavirus en el Atlántico, sigue generando preocupación internacional, en medio de la incertidumbre sanitaria y las restricciones para el desembarque de pasajeros. El creador de contenido de viajes Jake Rosmarin publicó un video en sus redes sociales en el que relata, con evidente angustia, la difícil situación que vive dentro de la embarcación.

Jake Rosmarin, quien se encuentra entre los ocupantes del barco, rompió el silencio para describir lo que están viviendo a bordo, en un mensaje donde pide comprensión y recuerda que detrás de la emergencia hay personas reales afectadas.

“Normalmente no haría un video así, pero siento que tengo que decir algo, actualmente estoy a bordo del MV Hondius y lo que está sucediendo ahora mismo es muy real para todos nosotros”, dijo.

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En su relato, el creador de contenido insiste en que la situación va más allá de la cobertura mediática y del tratamiento informativo del caso, subrayando el impacto humano de lo que ocurre en el barco, donde la incertidumbre se ha convertido en el principal factor de angustia para los pasajeros.