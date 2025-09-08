El príncipe Harry llega a Londres: ¿habrá reconciliación con su padre, el rey Carlos III?

El príncipe Harry llegó este lunes a Londres con motivo de una gala benéfica, con la duda de si en algún momento de la semana se reunirá con su padre, el rey Carlos III, para tratar de reconciliarse después de años de tensiones.
Padre e hijo no se han visto desde febrero de 2024, cuando Harry, que vive en Estados Unidos, tomó un avión tras enterarse de que el rey, de 76 años, padece cáncer, enfermedad por la que aún está en tratamiento.
Su encuentro en la residencia del rey, Clarence House, en Londres, duró menos de 45 minutos, y Harry regresó a su casa en California tras pasar una noche en un hotel.
Desde entonces, el príncipe ha vuelto tres veces a Londres, pero en ninguno de sus viajes se ha reunido con la familia real, con la que rompió en 2020, acumulando resentimientos.
“Me gustaría mucho reconciliarme con mi familia”, dijo, esperanzado, en mayo pasado a la BBC. “No sé cuánto tiempo le queda a mi padre”, agregó el hermano menor del príncipe Guillermo, heredero al trono.
El 9 de julio, un encuentro en Londres entre el encargado de comunicación del rey, Tobyn Andreae, y la nueva responsable de relaciones públicas de Harry, Meredith Maines, reavivó las especulaciones. The Mail on Sunday publicó una foto de aquella reunión.
