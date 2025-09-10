El príncipe Harry visitó a su padre, el rey Carlos III, tras casi dos años de distanciamiento y tensiones, ¿cómo fue el encuentro?

El príncipe Harry, distanciado de la familia real, se reunió el miércoles con su padre, el rey Carlos III, en su primer encuentro desde febrero de 2024.
El duque de Sussex, hijo menor del rey, alejado de su familia desde que se trasladó, con su esposa Meghan Markle, a Estados Unidos en 2020, entró en coche en la residencia londinense de su padre, Clarence House, a la que el rey había llegado poco antes.
El coche del príncipe, que había llegado a la residencia a las 17h20 locales (16h20 GMT), salió de Clarence House menos de una hora después de haber entrado.